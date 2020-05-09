Erzincan'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde meydana gelen 4.0 büyüklüğünde deprem vatandaşları korkuttu. Covid-19 salgını nedeni ile evde kal çağrılarının yapıldığı ülke genelinde zorunlu olmadıkça vatandaşlara evden çıkmamaları söyleniyor.

Yaşanan deprem sonrasında kendilerini sokaklara atan vatandaşlar ise ne yapacaklarını merak ediyor. Bir yanda koronavirüsü diğer yanda deprem korkusu yaşayan vatandaşlar yetkililerden yardım bekliyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesinin yaptığı açıklamalara göre 18.41’de merkez üssü Erzincan’ın Kemaliye İlçesine bağlı Gümüşçeşme’de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin Tunceli ve Elazığ’da da hissedildiği belirtilirken deprem de herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2020, 20:23