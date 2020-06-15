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Erzincan'da dehşet kaza! 4 ölü, 3 yaralı ve 1 kişi kayıp

Erzincan Kemaliye ilçe girişindeki bir araç nehre uçtu. Dehşet veren olayda 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı ve kaybolan 1 kişi için geniş kapsamlı arama çalışmaları başlatıldı.

15 Haziran 2020 Pazartesi 23:42
Erzincan'da dehşet kaza! 4 ölü, 3 yaralı ve 1 kişi kayıp
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Erzincan Kemaliye ilçe girişinde bir araç Şirzı Köprüsü’nden aşağı düştü. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgedeki jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından nehirdeki 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Nehirde yaralı olarak kurtulmayı başaran 3 kişi Kemaliye Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.


Yaralı kurtulanlar tarafından verilen ifadede araçta 8 kişinin olduğu kaydedilirken, kayıp 1 kişinin bulunabilmesi için yoğun bir şekilde çalışma başlatıldı.

4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Kemaliye Kaymakamı Murat Atıcı, bir aracın Karasu Nehri’ne düşmesi sonucunda ilk tespitlerde 4 kişinin yaşamını yitirdiği ve 3 kişinin de yaralandığını açıkladı. Atıcı, kayıp olduğu öne sürülen bir kişinin bulunabilmesi için arama kurtarma çalışmalarının başladığı kaydedildi.


Son Güncelleme: 15.06.2020 23:42
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