Erzincan'da dehşet kaza! 4 ölü, 3 yaralı ve 1 kişi kayıp

Erzincan Kemaliye ilçe girişinde bir araç Şirzı Köprüsü’nden aşağı düştü. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgedeki jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından nehirdeki 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Nehirde yaralı olarak kurtulmayı başaran 3 kişi Kemaliye Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Yaralı kurtulanlar tarafından verilen ifadede araçta 8 kişinin olduğu kaydedilirken, kayıp 1 kişinin bulunabilmesi için yoğun bir şekilde çalışma başlatıldı.

Kemaliye Kaymakamı Murat Atıcı, bir aracın Karasu Nehri’ne düşmesi sonucunda ilk tespitlerde 4 kişinin yaşamını yitirdiği ve 3 kişinin de yaralandığını açıkladı. Atıcı, kayıp olduğu öne sürülen bir kişinin bulunabilmesi için arama kurtarma çalışmalarının başladığı kaydedildi.