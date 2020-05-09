Erzincan'da salgın olsa bile sokak hayvanları unutulmadı!

Erzincan’da Covid-19 salgını sonrasında evlerine çekilen vatandaşlar sokak hayvanlarını unutmuyor. Herkes eve çekildiği için yiyecek bulamayan hayvanların unutulmaması sosyal medya üzerinde takdir topladı.

Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından dağıtılan mama ve yemler sokak hayvanlarını da mutlu etti. Grup tarafından dağıtılan mamalarda hayvanlar ekibin üzerine atladı.

Mama dağıtımı konusunda hayvanları beslemeye devam edeceklerini aktaran yetkililer konu ile ilgili, "Kovid-19 salgını sadece insan hayatını değil sokak hayvanlarının da hayatını olumsuz etkilemektedir. Sosyal izolasyonun sağlanması amacıyla gündelik yaşamın olağan koşullarının değişmesi ve yiyecek içecek servisi yapılan yerlerin tüketim kapasitesinin düşmesi nedeniyle başta hayvan barınakları olmak üzere artık yiyeceklerden beslenen sokak hayvanları açısından yiyecek bulma zorluğu ortaya çıkmıştır."

Yapılan açıklamalar sonrasında sokak hayvanlarının yaşam alanlarına düzenli olarak mama, yem ve su takviyesi yapılacağı açıklandı.

Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2020, 22:11