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Erzurum'da şarampole devrilen halk otobüsünde 2 kişi yaşamını yitirdi

Erzurum Horosan Belediyesine ait bir halk otobüsü şarampole devrildi. Yoğun kar yağışının etkili olduğu kazada ise 2 kişi yaşamını yitirirken 19 kişi de yaralandı.

05 Şubat 2020 Çarşamba 11:22
Erzurum'da şarampole devrilen halk otobüsünde 2 kişi yaşamını yitirdi

Erzurum Horasan Belediyesi Özel Halk Otobüsü, Erzurum Hamamderesi mevkisinde şarampole yuvarlandı. Bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle Horasan ilçesinden Erzurum'a yolcu taşıyan R.F.'nin kullandığı 25 BB 153 plakalı halk otobüsü, buzlanma meydana gelen yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yan yattı. 

Gerçekleşen kazada ise otobüsün içinde bulunan yolculardan Atatürk Üniversitesinin arşiv biriminde çalışan 28 yaşındaki Süleyman Boyacı olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza sonrası olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri otobüsün içerisinde sıkışan 20 kişiyi bulundukları yerden çıkararak ambulanslarla hastaneye kaldırıdılar. Hastaneye durumu ağır olarak kaldırılan yaralılardan 1 kişinin de hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği bildirildi. 

Halk otobüsü sürücüsü kaza sonrasnda polis ekiplerince gözaltına alınırken kazadan dolayı kısmen kapanan yoldaki trafik, aracın çekilmesinin ardından normale döndü.

Anahtar Kelimeler:
Trafik KazasıHalk OtobüsüErzurumHorosan
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