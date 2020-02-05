Erzurum'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar olduğu aktarıldı!

Erzurum'da büyük üzüntüye sebep olan bir kaza yaşandı. Erzurum, Horasan Belediyesi'ne ait Özel Halk Otobüsü, ilçenin Hamamderesi dolaylarında iken kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği olayda, otobüs yan yatarak sürüklenirken, kaza esnasında araç içerisinde bulunan Süleyman Boyacı adlı bir kişi hayatını kaybetti.

İhbar ile olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi intikal etti. Kurtarma ekipleri araç içerisinde sıkışan vatandaşları kurtarmak üzere operasyon başlatırken, araçtan çıkarılan yaralılar sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıltıktan sonra kentteki farklı hastanelere sevkini gerçekleştirdiler.

Kazadan yaralı olarak kurtulan kişi sayısının 21 olduğu bilgisi paylaşılırken, olay hakkında soruşturmaların da devam ettiği bilgisi alındı. Olay hakkında çevredeki görgü tanıklarından bilgi toplanmaya devam ediyor.