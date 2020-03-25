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Erzurumspor'dan acı haber! Futbolcu Yusuf Duruk şehit oldu

Erzurumspor yapmış olduğu açıklamada daha önce kulüpte forma giyen Yusuf Duruk'un, Hatay'da şehit düştüğünü bildirdi.

25 Mart 2020 Çarşamba 00:54
Erzurumspor'dan acı haber! Futbolcu Yusuf Duruk şehit oldu

Erzurumspor acı haberi sosyal medya üzerinden paylaştı.TFF 1. ekibi, yaptığı açıklamada daha önce kulüpte forma giyen Yusuf Duruk'un, Hatay'da şehit düştüğünü aktardı.Haber futbol camiasında derin üzüntü yaşattı.

Mavi-beyazlıların konu ile ilgili açıklaması şu şekilde;

"Kulübümüzün alt yapısında futbol oynamış ve takımımızın formasını terletmiş Yusuf Duruk kardeşimizin Hatay'da askerlik vazifesini yaparken şehit olduğu haberini üzüntüyle öğrendik. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve Aziz milletimize baş sağlığı diliyoruz. "

Son Güncelleme: 25.03.2020 01:01
Anahtar Kelimeler:
ErzurumsporYusuf Duruk
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