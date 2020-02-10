Esad rejimi Türk askerine saldırdı! 5 asker şehit düştü 5 asker ise yaralandı

Suriye'nin kuzeyinde bulunan İdlib'de rejim taraftarları Türk askerlerine saldırdı. Suriye rejiminin yoğun topçu atışı saldırısı sonrası ise 5 askerimiz şehit düşerken 5 askerimizinde yaralandığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, söz konusu saldırı ile ilgili son dakika açıklaması yaparak açıklamasında, "İdlib’de çatışmaları önlemek, hudut güvenliğimizi sağlamak, göçü ve insanlık dramını engellemek maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlarımıza, Rejim tarafından 10 Şubat 2020 tarihinde yapılan yoğun topçu atıifadeleri kullanıldı.

Suriye rejim taraftarlarının saldırıları sonrasında bölgede tespit edilen hedeflere ateş destek vasıtalarıyla yoğun şekilde ateş açıldığı ve gerekli karşılıkların verildiği belirtilen açıklamaya şöyle devam edildi:

"Hedefler tahrip edilmiş ve şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır, bırakılmayacaktır. Gelişmeler yakından takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de Esed rejimi tarafından Türk askerlerine karşı yapılan saldırı sonrası Savunma Bakanı Hulusi Akar'la acil görüşme sağladı.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İdlib'deki saldırıya ilişkin "Mehmetçiğimiz bölgede varlığını sürdürmeye ve uluslararası hukuku hiçe sayanlara gerekli cevabı vermeye devam edecektir." ifadesini kullanarak yaptığı açıklama sonrasında, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'da bir mesaj yayınlayarak İdlib'de rejim güçlerinin yoğun topçu atışı sonucu şehit olan 5 askerin yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulundu. Bakan Çavuşoğlu, mesajında, "İdlib'de şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Milletçe başımız sağ olsun. Alçaklara misliyle karşılık verdik. Şanlı ordumuz gerekeni yapmaya devam edecektir." ifadelerine yer verdi.