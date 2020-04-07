Esenyurt'ta 10 katlı binada doğalgaz patladı! 3 kişi yaralandı

İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki Piri Reis Mahallesi'nde bulunan bir sitede 10 katlı bir binada patlama meydana geldi. Binanın 2. katında doğalgaz nedeniyle meydana gelen patlama sonrası olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Binada yaşayan vatandaşlar patlamanın hemen ardından panik halinde dışarı koşarken bazı vatandaşların kucağına çocuğunu alarak dışarı çıkmaya çalıştığı görüldü. Patlamanın şiddetiyle dairede bulunan yatak ve eşyalara yola saçılırken, çevredeki diğer dairelerde de hasarlar meydana geldiği görüldü. Ayrıca patlamanın meydana geldiği katta çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı vatandaşları ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk ederken bölgeye sevk edilen İGDAŞ ekipleri de doğal gaz akışını kesti. İlk incelemelere göre patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğu bildirildi.

İstanbul Valiliği tarafından patlamayla ilgili yapılan açıklamada, Piri Reis Mahallesibinanın doğal gaz tesisatında saat 16.15'te henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldiği, patlamanın hemen ardından olay yerine güvenlik, İgdaş, itfaiye, sağlık ve AFAD ekiplerinin sevk edildiği kaydedilen açıklamada, "Alınan ilk bilgilere göre olayda yaralanan 3 kişi, ambulans ile çevredeki hastanelere nakledilmiştir. Yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül ise, Piri Reis Mahallesi'nde patlamanın yaşandığı siteye gelerek ekiplerle birlikte incelemelerde bulundu. Basına açıklama yapan Kaymakam Karagül, "Doğal gaz patlaması olduğu kesinleşti. Şu ana kadar bilinen 2'si ağır 3 yaralı var. Biri yabancı ikisi Türk hastanelerde tedavi altındalar. İlk olaya müdahale eden sağlık personelinden aldığımız bilgi bu" ifadelerini kullandı.