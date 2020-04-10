Esenyurt'ta aldatıldığını öğrenen koca dehçet saçtı!

İstanbul Esnyurt'ta bugün yasak aşk dehçeti yaşandı. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddialara göre, karısının yasak bir aşkı olduğunu öğrenen adam deliyen döndü ve evinde yakaladığı adamı bıçaklayarak yaraladı.

İşten çıktıktan sonra arkadaşı ile birlikte eve gelen koca, eşini başka bir kişi ile birlikte gördü. Bunun üzerine öfkeden deliye dönen adam mutfaktan aldığı bıçakla evinde yakaladığı adamı defalarca yaraladı. Aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde kalan şahıs evden güçlükle kaçtı ve mahallede bulunan bir markete sığındı.

Olayın ihbar edilmesi üzerine belirtilen adrese Esenyurt Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ağır yaralı olduğu anlaşılan şahıs ambulansa alınarak Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken polis ekipleri evdeki kadın ile eşini gözaltına aldı. Gçzaltına alınanlar arasında öfkeli kocanın arkadaşı da vardı.

Diğer taraftan; yaşanan anlar güvenlik kameralarına yansırken kanlar içinde kalan adama market görevlilerinin yardım ettiği görüldü. Yaralının evden çıkarak markete girdiği anlar kameralara yansıdı.