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Esenyurt'ta taksiciler arasında silahlar konuştu! 5 yaralı

Esenyurt'ta bulunan Adile Naşit Bulvarı'nda taksiciler arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

05 Şubat 2020 Çarşamba 13:32
Esenyurt'ta taksiciler arasında silahlar konuştu! 5 yaralı

İstanbul Esenyurt’ta bulunan taksi durağı yeri nedeniyle taksiciler arasında bir tartışma yaşandı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine silahlar çıkarıldı ve ortalık bir anda savaş alanına döndü. 

İddialara göre sabaha karşı meydana gelen olayda silahlı, taşlı ve sopalı kavganın ardından olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri tarafları sakinleştirdi. Gece yaşanan arbadede 2 kişi yaralanırken yaralılar ambulansa hastaneye sevk edildi.

Daha sonra sabah saatlerinde tekrar aynı yerde toplanan taksiciler rakip durağın taksilerine ve durağına saldırmaya başladılar. İki grup arasında başlayan kavgada ise 3 kişi daha yaralandı. Yaralılardan birisine silahtan çıkan merminin sırtına isabet ettiği öğrenildi.

Olay sırasında yaralananlar esenyurt Devlet Hastanesine kaldırılırken kavga sırasında durak etrafında bulunan 2 taksinin camlarının kaldırım taşı ile kırıldı ve araçların kullanılamaz hale geldiği görüldü.,. Olay yerinde tedbir amaçlı bulunan polis ekibi destek ekiplerin de gelmesiyle tarafları yatıştırılırken polis olayla ilgisi bulunduğu çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

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IstanbulEsenyurtTaksi DurağıTaksici Kavgası
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