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Esenyurt'ta virajı alamayan otomobil takla attı

Esenyurt'ta viraja hızlı giren bir otomobil kontrolünü kaybederek takla attı. Kazada 2 kişi yaralı olarak kurtuldu.

26 Ocak 2020 Pazar 11:31
Esenyurt'ta virajı alamayan otomobil takla attı

İstanbul Esenyurt'ta gece saat 02.30 sıralarında bir kaza meydana geldi. Haramidere-TEM bağlantı yolunda meydana gelen kazada 34 PT 4567 plakalı araç sahibi hızla ilerlerken virajı alamadı. Hızla girdiği virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybedilen otomobil yanında seyir halinde giden Murat Y. yönetimindeki ticari taksiye çarptı. 

Çarpmanı etkisiyle yaklaşık 200 metre savrulan otomobil takla atarak durabildi. Ticari taksi de çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Her iki aracında kullanılamaz hale geldiği kaza sonrasında otomobil ve taksi sürücüsü kazadan yaralı olarak kurtuldular. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini gerçekleştirdikten sonra ambulansa hastaneye sevk etti.

Otomobil ve taksi sürücüleri hastanede tedavi altına alınırken polis ekipleri de kaza yerinde güvenlik önlemleri aldı. Kazaya karışan araçların çekilmesinde sonra yok kontrollü bir şekilde tekrar trafiğe açıldı.

Anahtar Kelimeler:
IstanbulTrafik KazasıEsenyurt
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