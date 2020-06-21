Esenyurt'ta dehşet plan: Çocukluk arkadaşı çağırdı, 10 yerinden bıçaklandı

İstanbul Esenyurt’ta 23 yaşındaki bir genç gecenin ilerleyen saatlerinde çocukluk arkadaşı olduğu söylenilen husumetlilerince evinden bir bahaneyle çağırıldı. Darp edilen genç 10 defa bıçaklanarak öldürüldü. Seslere çıkan anne oğlunun yanına gitti.

Mahkeme serbest bıraktı

Yaşanan olaylar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, polisin yakaladığı şüpheliler mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Geçtiğimiz gece saat 04.00 sularında yaşanan olayda 23 yaşındaki Mehmet Akif Kukuk, çocukluk arkadaşı olan ve aralarında husumetli oldukları kişiler tarafından aranıp sokağa çağırıldı. Olay öncesinde Kukuk ile bir süre telefonda tartıştığı görülen M.Ç., C.K. ile M.Ö. beklemeye başladı ve evin önüne inen Kukuk önce darp edildi ardından 10 defa bıçaklanarak ağır yaralandı.

Sesleri duyan anne aşağıya inince oğlunun kanlar içinde yerde yattığını gördü. Polis ve sağlık ekipleri kısa süre sonra olay yerine intikal ederken, şüpheliler Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün çalışmaları sonucunda kısa süre içerisinde gözaltına alındı.