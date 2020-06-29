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Esenyurt'taki felaketin yaraları sarılıyor

İstanbul Esenyurt’ta meydana gelen sel felaketinden sonra felaketin yaraları sarılıyor. İBB ekipleri selden etkilenen bölgelerde çamur ve balçıkları detaylı bir şekilde temizliyor.

29 Haziran 2020 Pazartesi 22:36
Esenyurt'taki felaketin yaraları sarılıyor
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İstanbul Esenyurt’ta geçtiğimiz günlerde meydana gelen sel felaketinden dolayı birçok daire ve sokak kullanılamaz hale gelmişti. İBB, selden etkilenen bölgelerde balçık ve çamur temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Selden etkilenen vatandaşları ilk anlardan beri yalnız bırakmayan Esenyurt Belediyesi, İBB ile birlikte balçık ve çamur temizleme çalışmalarına başlayacak. Esenyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Yol Bakım Onarım Şefliği, İBB’ye bağlı İSKİ ve İSTAÇ ekipleri ortaklığında selden etkilenen bölgelerde bakım onarım ve temizleme çalışmaları başlatıldı. Binaların kot ve bodrum katları selden en çok etkilenen daireler oldu. Bu dairelerde temizlik çalışmaları devam ederken, buralarda kalan ailelere sıcak yemek yardımı da yapılıyor. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir daha böyle bir felaketin yaşanmamasını diliyoruz.


Son Güncelleme: 29.06.2020 22:36
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