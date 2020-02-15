Eşi sevgililer günü çiçeğini kabul etmedi diye intihara kalkıştı

Mersin'e bağlı Anamur ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki Muhammet K. isimli bir kişi bir süre önce ayrı yaşamaya başladığı eşine sevgililer günü münasebeti nedeniyle bir çiçek gönderdi. Dün saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda bir yıldır ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasındaki eşi N.K.'nın 14 Şubat sevgililer gününde çiçek gönderip barışmak istedi.



Fakat N.K., mahkeme kararı doğrultusunda uzaklaştırma kararı aldırıdığı eşinin hem çiçeğini ve barışma teklifini reddetti. Bunu öğrenen Muhammet K. ise bulunduğu sitenin çatısına çıkarak intihar etmek istedi. Çecrede bulunan vatandaşlar ise durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine belirtilen adrese gelen polis ekipleri çatıda buluna bir boruya tutunarak aşağı doğru sarkmaya çalışan Muhammet K.'yi ikna etmek için onunla konuşmaya başladılar. Yaklaşık 1,5 saat süren yoğun çabanın ardından polis ekipleri, bir anlık dalgınlığından yararlandığı Muhammet K.'yi bulunduğu yerde yakalayarak etkisiz hale getirdiler.

Çatıdan indirilen Muhammet K. Anamur Devlet Hastanesi'ne götürülürek kontrolleri yaptırıldıktan sonra intiharın eşiğinden dönen Muhammet K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.