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Eşi tarafından otomobilden atılan kadın ölüm kalım savaşı veriyor

Bursa’da otomobilin içerisindeyken eşiyle tartışan bir kadın tartıştığı eşi tarafından seyir halinde giden araçtan aşağı atıldı. Hastaneye kaldırılan genç kadının ölüm kalım savaşı verdiği öğrenildi.

01 Şubat 2020 Cumartesi 12:31
Eşi tarafından otomobilden atılan kadın ölüm kalım savaşı veriyor

Bursa-İzmir karayolunda dün gece saatlerinde eşi F.Ö. ile tartışan 24 yaşındaki bir kadın eşi tarafından otomobilde aşağı atıldığı iddia edildi.

Edinilen bilgilere 5 yıl önce evlenen çift dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. O sırada arçta bulunan çiftin tartışmalarının büyümesi üzerine 24 yaşındaki genç kadın eşi tarafından araçtan yola atıldı.

Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı olan kadını ambulansa alarak Uludağ Ünirvesitesi Tıp Fakültesi hastanesine kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan genç kadının yoğun bakım ünitesine alındığı ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Genç kadının ailesi ise hastane önünde kızlarıyla ilgili tedirgin beklerken baba B.O., “Şu an hastanenin önünde bekliyoruz. Kocası tarafından otomobilden atılmış. 5 yıllık evliler. Daha önce hiç maddi veya başka bir sıkıntısı yoktu. 2 saat içerisinde ne olduysa oldu. İzmir yolunda ilerlerken, kızımı otomobilden aşağı atmış. Sağlık durumu hiç iyi değil. Her gün televizyonlarda görüyoruz. Ama hiçbir şeyin yapıldığını görmedim. Adamlar dışarıda. Daha diyecek hiçbir şeyim yok. Ben de bir silah alıp onları vurup cezaevine mi gireyim?” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
BursaKadına şiddetOtomobil
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