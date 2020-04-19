Eşi ve kızına işkenceden hüküm giymişti, Tahliyesinin ardından ölü olarak bulundu

Ağrı Doğubeyazıt'ta geçtiğimiz yıl alkol ve uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Ramazan İnanç isimli bir kişi eşi Müjgan İnanç’a şiddet uyguladıktan sonra naylon poşeti eriterek, yüzü ile ayaklarına damlatmış annesinin çığlıklarına koşan kızı N. İnanç'ın alnını da eriyen naylon ile yakmıştı.

8 Kasım'da meydana gelen olayın hemen ardından yakalanarak gözaltına alınan Ramazan İnanç, çıkarıldığı mahkeme tarafından 5 ay ceza alarak cezaevine gönderildi. Cezasını tamamlayan ve yaklaşık 10 gün önce tahliye olan Ramazan İnanç, bugün Abdigör Mahallesi’nde ölü olarak bulundu.

Mahalle sakinleri tarafından bulunan İnanç'ı cesedi polise ihbar edildi. İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, ceset üzerinde yaptıkları incelemede göğsüne isabet eden 3 kurşunla öldüğü belirlenen kişinin, eşi ve kızına işkence yapan Ramazan İnanç olduğu belirlendi. İnanç’ın cesedi sağlık ekiplerinin ambulansıyla, Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, eski hükümlü İnanç'ın cezaevinden çıktıktan sonra eşinin amcası olan Mehmet Ali Akdağ’ın evine giderek onunla tartıştığı ve tartışmanın ardından bıçaklayarak kaçtığıöğrenildi. Görgü tanıkların ifadesine başvuran polis, bıçaklama suçundan hakkında yakalama kararı bulunan İnanç'ın üç otomobille olay yerine getirildiği ve burada darbedildikten sonra öldürüldüğü belirledi. Polis ekipleri İnanç'ın bindirildiği üç otomobili terk edilmiş halde bulurken, şüpheli olarak bıçaklanan Akdağ'ın yakınları olduğu belirlenen 13 kişi soruşturma kapsamında yakalanarak gözaltına alındı.