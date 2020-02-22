Eşini öldüren astsubayın intihar etmeden önce bıraktığı notta şok detay!

Ankara'ya bağlı Yenimahalle ilçesinde yaşayan Astsubay Üstçavuş Çağlar Özen ve kamu binasında memurluk yapan eşi Özlem Özen yaklaşık 1,5 ay önce hayatlarını birleştirmişlerdi. Geçtiğimiz akşam henüz belirlenemeyen bir nedendenn dolayı evlerinden silah sesleri geldi. Sesleri duyan komşuları ise durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri yerde kanlar içerisinde Özlem ve Çağlar çiftinin cesetlerini buldular. Önce eşi Özlem Özen’e tabaca ile ateş eden Çağlar Özen, ardından aynı silahı başına dayayarak intihar ettiği anlaşıldı. Eşini öldürdükten sonra kendi canına kıyan Çağlar Özen’in, ölmeden önce bıraktığı not bulundu. Notta ise; “Ölüm bizim ortak kararımız” yazdığı görüldü.

Evde yapılan incelemenin ardından çiftin cesetleri, Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken çiftin 1,5 ay önce resmi nikah yaptığı ve Temmuz ayında da düğün yapacakları öğrenildi.

Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Özlem Özen'in cenazesinin Kırşehir Kaman ilçesinde, otopsi işlemleri hala devam eden Çağlar Özen'in ise Burdur'da toprağa verileceği bildirildi.



