Eşini sokak ortasında öldüren öfkeli koca aynı silahla intihara kalkıştı



Başkent Ankara'nın Sincan ilçesinde öfkeli koca kadın cinayeti işledi. Fatih Caddesi üzerinde yaşanan cinayet vakasında V.T isimli bir kişi 10 yıllık eşi S.T2yi sokak ortasında silahla öldürdü.

Ramazan bayramı arefesinde işlenen cinayet sabah saat 10.00 sıralarında gerçekleşti. İddialara göre V.T eşi S.T. önceki henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştı. Bir sonraki gün V.T eşini markete giderek bayram alışverişi bahanesi ile oturdukları evden ikametten çıkardı. 2 çocuklarını evde bırakarak sokağa çıkan çiftten V.T. polis olmamasına rağmen polis gömleği bulup giydi. V.T. yanına aldığı silahı sokak ortasında bir anda çıkararak eşine ateş etmeye başladı. Boynundan vurulan kadın kanlar içerisinde yere düşerken layı gören çevredeki vatandaşlar polis ekipleri ve sağlık görevlilerine ihbarda bulundu.7

Olay yerine gelen sağlık ekipleri S.T'yi ambulansa alarak hastaneye kaldırdılar fakat talihsiz kadın gerçekleştirilen tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Eşini vurduktan sonra olay yerinden kaçan V.T.'nin peşine polis tarafından aranmaya başlandı. Bekçilerinde arama çalışmalarına başlamasıyla birlikte saklandığı yerde bulunan V.T güvenlik güçlerine de ateş açtı. V.T. bir yere kaçamayacağını ve yakalanacağını anlayınca silahı kafasına dayadı ve intihar etmek istedi.Güvenlik güçleri V.T.'yi ikna ederek teslim olmasını sağladı.

Olay sırasında orada bulunan bir görgü tanığı verdiği ifadesinde" Saat 10.00 civarıydı gazete almaya inmiştim. Dışarı çıktığımda o arkadaş kafasına silahını dayamıştı, üzerinde polis gömleği vardı. Polis arkadaşlara de tehditler savuruyordu. Polis arkadaşlar gelip sıkıştırdılar onu ben olayın ne olduğunu anlamadım. İlerde bir polis grubu daha vardı. Oraya gittiğimde bayan arkadaşın boynundan vurulmuş yattığını gördüm" diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2020, 17:19