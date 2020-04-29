Eşini tornavidayla 11 yerinden yaralayan öfkeli koca, ölüm teditleri savurdu

Mersin'e bağlı Toroslar ilçesinde yaşayan Hakan G., boşanmak isteyen eşi Emel G. ile tartışmaya başladı. Tartışma sonrasında eline geçirdiği tornavidayla eşini 11 yerinden yaraladı. Emel G., kanlar içerisinde yere yığılırken olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Aldığı darbelerle ağır yaralanan 33 yaşındaki Emel G. hastanede yaşam mücadelesi verirken, olaydan sonra kaçan Hakan G., sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı ve eşine ölüm tehditleri savurdu. "Seni kurşuna dizeceğim" diyen ve polisin her yerde aradığı Hakan G.2nin paylaşımında şunlar yazıyordu:

Layığını buldun Emel. Torbacıların sermayesi yaptın kendini. 5 senedir aldım seni, hevesli olduğun bu pis şeylerden seni uzak tutmak için ne mücadeleler verdim. Aslan gibi seni aldım karım yaptım. Nikahını yaptım, çocuğuna da sana da sahip çıktım. Sahilde yılların esnafıydım. Beni rezil ettin. Beni sahile giremez ettin. Çöplerden hurda toplayıp, rızkını getiriyordum. Senin mutluluğun için. Şimdilik elimin altında tornavida vardı, onunla yedin 3-5 tane. Ama seni kurşuna dizeceğim."

Poliste, 'hırsızlık', 'yaralama', 'tehdit', 'cinayete teşebbüs', 'aile içi şiddet' ve 'gasp' suçlarından kaydı bulunan 42 yaşındaki Hakan G.'yi yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.



