İstanbul 23°
kapalı
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
101594
ALTIN
381.790
DOLAR
6.9827
STERLİN
8.6842
EURO
7.5852

Eşini tornavidayla 11 yerinden yaralayan öfkeli koca, ölüm teditleri savurdu

Mersin'de kendisinden boşanmak isteyen eşini tornavidayla önce 11 yerinden yaralayarak hastanelik eden öfkeli kocanın sosyal medya paylaşımı kan dondurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden "Seni kurşuna dizeceğim" yazan öfkeli koca ölüm tehditleri savurdu.

29 Nisan 2020 Çarşamba 16:48
Eşini tornavidayla 11 yerinden yaralayan öfkeli koca, ölüm teditleri savurdu

Mersin'e bağlı Toroslar ilçesinde yaşayan Hakan G., boşanmak isteyen eşi Emel G. ile tartışmaya başladı. Tartışma sonrasında eline geçirdiği tornavidayla eşini 11 yerinden yaraladı. Emel G., kanlar içerisinde yere yığılırken olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. 

Aldığı darbelerle ağır yaralanan 33 yaşındaki Emel G. hastanede yaşam mücadelesi verirken, olaydan sonra kaçan Hakan G., sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı ve eşine ölüm tehditleri savurdu. "Seni kurşuna dizeceğim" diyen ve polisin her yerde aradığı Hakan G.2nin paylaşımında şunlar yazıyordu:

Layığını buldun Emel. Torbacıların sermayesi yaptın kendini. 5 senedir aldım seni, hevesli olduğun bu pis şeylerden seni uzak tutmak için ne mücadeleler verdim. Aslan gibi seni aldım karım yaptım. Nikahını yaptım, çocuğuna da sana da sahip çıktım. Sahilde yılların esnafıydım. Beni rezil ettin. Beni sahile giremez ettin. Çöplerden hurda toplayıp, rızkını getiriyordum. Senin mutluluğun için. Şimdilik elimin altında tornavida vardı, onunla yedin 3-5 tane. Ama seni kurşuna dizeceğim."

Poliste, 'hırsızlık', 'yaralama', 'tehdit', 'cinayete teşebbüs', 'aile içi şiddet' ve 'gasp' suçlarından kaydı bulunan 42 yaşındaki Hakan G.'yi yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.


 

Anahtar Kelimeler:
MersinKadına şiddetTornavidaölüm Tehtidi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Görevlilerle tartışan kişi aracıyla hastaneye girmeye çalıştı
Görevlilerle tartışan kişi aracıyla hastaneye girmeye çalıştı
Toplu cenaze namazına katılan 45 kişi koronaya yakalandı
Toplu cenaze namazına katılan 45 kişi koronaya yakalandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan normalleşmeye dönüş planı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan normalleşmeye dönüş planı
Munzur'da 44 gün önce kaybolan Uzman Çavuş'un cenazesi bulundu
Munzur'da 44 gün önce kaybolan Uzman Çavuş'un cenazesi bulundu
Antalya'da bozuk kamyonetin kasasında yaşayan adam ölü bulundu!
Antalya'da bozuk kamyonetin kasasında yaşayan adam ölü bulundu!
Eminönü'de güvercinleri ezmişti! Adliyeye sevk edilen şahıs sabıkalı çıktı
Eminönü'de güvercinleri ezmişti! Adliyeye sevk edilen şahıs sabıkalı çıktı

Popüler Haberler

Mal zekât miktarı nasıl hesaplanır? Zekat kimlere verilmelidir?
Fındık fiyatları 29 Nisan Çarşamba fındık borsası fındık kaç lira?
Show Tv Kendine İyi Bak Başvuru Formu
Kuruluş Osman Prenses Adelfa kimdir? Hazal Adıyaman nereli ve kaç yaşında?
Bimde bu cuma neler var? 1 Mayıs – 8 Mayıs 2020 aktüel indirimli ürün kataloğu
Evi kötü durumdakilere ev tadilat yardım ödemesi nedir? Nereye başvuru yapılır? Kimler bu ödemeden faydalanır? Ev yardım ödemesi şartları
Ramazan 5.gün iftar menüsü önerisi
Günlük Burç Yorumları 30 Nisan 2020 Perşembe
Star TV Geleceğin Peşinde Başvuru ve iletişim
Kanal D Gelinim Mutfakta Başvuru Formu
İş Bankası ihtiyaç, taşıt, konut kredisi ve kredi kartı taksitlerini 3 ay erteleme şartları ve faizi ne kadar?
Düdüklü tencere neden patlar? Düdüklü tencere güvenli olarak nasıl kullanılır?
2020 Teknosacell ramazan ayı bedava internet kampanyaları
Kredi puanı düşük ve riskli grupta yer alan kişiler bankadan kredi çekebilir mi?
23 Nisan anlam ve önemi nedir? Çocuk Bayramı 23 Nisan'ın kaçıncı yılı kutlanacak?
1000 TL sosyal yardım alamayanlar için yeni devlet yardımı başvuruları alınıyor
Ücretsiz maske nasıl alınır? Maske SMS kodu gelmedi ne yapabilirim?
2020 gelir belgesiz, maaş bordrosuz, çalışmayan işsize kefilsiz kredi veren bankalar listesi
1 Milyon yazılımcı başvurusu nereden, nasıl yapılır? Başvuru şartları neler? 1 Milyon yazılımcı eğitiminde hangi dersler ve yazılım konuları bulunuyor?
Pentagon ve Nasa gerçmiş yıllardan ufo görüntüleri paylaştı
Şampiyon dizisi yeni sezon ne zaman başlayacak? Trt Şampiyon dizisi 2. sezon tarihi belli oldu mu?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.