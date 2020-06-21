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Eski futbolcu Zafer Kış yetkililere seslendi: Oğlumu uyuşturucu bataklığından kurtarın!

63 yaşındaki eski futbolcu Zafer Kış oğlunun uyuşturucu bağımlısı olmasından dolayı isyan etti. Kış ''Şimdiye kadar birçok genci adam ettim ama oğluma sahip çıkamadım'' dedi.

21 Haziran 2020 Pazar 00:00
Eski futbolcu Zafer Kış yetkililere seslendi: Oğlumu uyuşturucu bataklığından kurtarın!
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Bir zamanlar futbolcu olan 63 yaşındaki eski futbolcu Zafer Kış oğlunun uyuşturucu bağımlısı olmasından dolayı isyan etti. Kış ''Şimdiye kadar birçok genci adam ettim ama oğluma sahip çıkamadım'' dedi. Oğlu Uğur Kış'ın geçtiğimiz hafta evi yakmaya çalıştığı ortaya çıktı. Zafer Kış, oğlunun eski sağlığına kavuşması için yetkililerden yardım istedi.

Denizli'de yaşayan ve uyuşturucu bağımlısı olan 63 yaşındaki eski futbolcu Zafer Kış'ın oğlu Uğur Kış, geçtiğimiz günlerde evlerini yakmaya çalıştı. Baba Zafer Kış ise oğlunun kurtulması ve eski sağlığına kavuşması için yetkililere yardım çağrısında bulundu. Zafer Kış, evin yangından dolayı büyük zarar görmesinin ardından parklarda yatmaya başladı. Baba Kış, ''Şimdiye kadar birçok yerde antrenörlük yaptım. 500'den fazla genci eğittim. Ama oğlumu düzeltemiyorum. İçim yanıyor. Annelere babalara dikkatli olmaları gerektiğini söylüyorum. Yetkililerden yardım istiyorum. Sesimi duyun, oğlumu kurtarın'' dedi.


Futbolculuk kariyerinde Denizlispor ve Göztepe formaları giyen 63 yaşındaki eski futbolcu Zafer Kış, şimdiye kadar birçok amatör kulüpte antrenörlük yaptı. Şu an 27 yaşındaki oğlu Uğur Kış'ın uyuşturucudan kurtulmasını istiyor. Uğur Kış, uyuşturucuya lise yıllarında başladı. Tedavi olsa da bu bataktan kurtulamadı. Baba Kış ise oğlunun kurtulması için yetkililere yardım çağrısında bulundu.

Zaten maddi sorunlar yaşayan Baba Kış, oğlunun 8 Haziran 2020 tarihinde uyuşturucu aldıktan sonra evi yakmaya kalktığını, evin kiralık olduğunu, yangından sonra kullanılamaz hale geldiğini ve kendisinin de parklarda yatmaya mecbur kaldığını söyledi. Baba Kış, oğlunun 15 yaşında lise yıllarında uyuşturucu illetine bulaştığını söyledi. Baba Kış, ''Bir gün evde normal bir şekilde otururken baba uçak dedi ve dizlerime kapandı. Sonra da deprem olduğunu söyleyerek evden kaçmamızı istedi. O hallerinden madde kullandığını anladık. Hastaneye götürdük ancak tedavisi sonuçlanmadı. 12 yıl boyunca 5 kere AMATEM'e götürdük. Ancak bir türlü uyuşturucu illetinden kurtaramadık'' dedi.

Aradan geçen yıllarda oğlunun daha büyük bir uyuşturucu bağımlısı olduğunu söyleyen baba Kış, ''Uyuşturucu içen oğlum bir anda değişiyor. Sanki başka biri oluyor. Bambaşka biri oluyor, etrafı dağıtıyor, herkese saldırıyor. Kaldığımız evi tam 3 kere yakmaya çalıştı. Arabalara kaldırım taşı ve kiremit fırlatıyor. Evlerin camlarına taş atıp kırıyor. Sürekli maddi zararlar veriyor. Ben de kredi çeke çeke bankalara borçlandım. Şu an borç batağındayım. Emekli maaşımdan bana sadece 250 TL para düşüyor. Ne yapacağımı bilemiyorum. Şimdiye kadar yönettiğim kulüplerde 500'den fazla genci eğittim. Hepsinin derdiyle dertlendim. İlgilendim. Herkes bir işin ucundan tuttu. Ama oğlumu düzeltemiyorum. İçim yanıyor. Annelere babalara dikkatli olmaları gerektiğini söylüyorum. Yetkililerden yardım istiyorum. Sesimi duyun, oğlumu kurtarın. Onun kimseye ya da çevreye zarar vermesini istemiyorum. Sadece iyi bir tedavi görmesini istiyorum. Yardım edin'' ifadelerini kullandı.

Baba Kış aynı zamanda, ''Benim gidecek yerim de yok. Ev yandığından parklarda, otogarlarda yatıyorum. Arkadaşlarımda kalıyorum bazen ama artık bunaldım. Bana devletimiz sahip çıksın istiyorum. Annelere ve babalara sesleniyorum. Lütfen çocuklarınıza dikkat edin. Ben yandım onlar yanmasın'' dedi.


Son Güncelleme: 21.06.2020 00:00
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