İstanbul
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
121423
ALTIN
292.502
DOLAR
5.8833
STERLİN
7.6623
EURO
6.5476

Eski milli futbolcu Hakan Şükür, ABD'de Uber şoförü oldu

FETÖ terör örgütüne üye olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkartılan ve mal varlığına el konulan eski milli futbolcu Hakan Şükür'ün ABD'de Uber şoförlüğü yaptığı ortaya çıktı.

14 Ocak 2020 Salı 22:25
Eski milli futbolcu Hakan Şükür, ABD'de Uber şoförü oldu

Eski milli futbolcu ve eski AK Parti milletvekili Hakan Şükür, FETÖ soruşturmaları kapsamında Türkiye'deki mal varlıklarına el konulmuş ve 2015 yılında ABD'ye gitmişti. Şükür, ABD'de bir cafe açarak işletmeye başlamış fakat cafeyi bir süre sonra kapatmak zorunda kalmıştı.

Eski futbolcu Şükür'ün son olarak Uber şoförlüğü yapmaya başladığı öğrenildi. Hakan Şükür ayrıca ek gelir kazanmak için de kitap sattığı söyledi. 

Alman yerek basınına röportaj veren Hakan Şükür, şuan ki durumundan dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı suçlarken,"Hiçbir şeyim kalmadı, Erdoğan her şeyi aldı: özgürlük, ifade özgürlüğü ve çalışma hakkı. Kimse bu darbedeki rolümün ne olduğunu açıklayamıyor Asla yasadışı bir şey yapmadım, hain veya terörist değilim." ifadelerini kullandı.

Hakan Şükür verdiği röportajda şunları da kaydetti:

"Bu hükümetin düşmanı olabilirim, ancak devlete ya da Türk milletine değil. Ülkemi seviyorum. Erdoğan'la bölünmeden sonra tehdit almaya başladım. Eşimin dükkânı saldırıya uğradı, çocuklarım taciz edildi, babam hapse atıldı ve tüm varlıklarıma el koyuldu.

Bu yüzden başlangıçta Kaliforniya'da bir kafe işletmeye ABD'ye taşındım, ancak garip insanlar bara gelmeye devam etti. Şimdi Uber'i kullanıyorum ve kitap satıyorum."

Hakan Şükür ve eşi çocuklarıyla birlikte ABD'ye gittikten sonra Palo Alto şehrinde "Tuts Bakery-Cafe" adlı bir restoranı kapattıktan sonra bir YouTube hesabı açarak şoförlüğünü yaptığı Uber aracının içerisinde çektiği bir videoyu paylaştığı görüldü.

Anahtar Kelimeler:
ABDHakan şükürUber şoförü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hasta yakını tarafından darp edilen doktor, kırık burnuna rağmen ameliyata girdi
Hasta yakını tarafından darp edilen doktor, kırık burnuna rağmen ameliyata girdi
Manisa'da ayrılmak isteyen sevgilisini bıçaklayarak öldürdü
Manisa'da ayrılmak isteyen sevgilisini bıçaklayarak öldürdü
Kilyos'tan acı haber! Kaybolan balıkçılardan birinin cesedine ulaşıldı
Kilyos'tan acı haber! Kaybolan balıkçılardan birinin cesedine ulaşıldı
Diyanet, TOKİ'nin konutlarında uygulanan faiz hakkında açıklama yaptı; Caizdir!
Diyanet, TOKİ'nin konutlarında uygulanan faiz hakkında açıklama yaptı; Caizdir!
Tarsus Devlet Hastanesi'nde patlama! Yaralanan 5 kişiden 2'si ağır
Tarsus Devlet Hastanesi'nde patlama! Yaralanan 5 kişiden 2'si ağır
Niğde'de mangal gece yarısı facia yarattı! Ölü ve yaralılar var
Niğde'de mangal gece yarısı facia yarattı! Ölü ve yaralılar var

Popüler Haberler

MEB e-okula neden girilmiyor, ne oldu, çöktü mü? MEB e-okul VBS çöktü mü?
ATA AÖF 2020 Güz dönemi bütünleme sınav tarihleri belli oldu!
62. Grammy Ödülleri ne zaman, hangi kanaldan yayınlanacak?
Taşıyıcı 3 filminin başrol oyuncuları kimler? Taşıyıcı 3 nerede çekildi, konusu nedir?
Benimle Söyle yarışması ne zaman başlıyor? Hangi kanalda ne zaman başlayacak?
2020 SRC sınavı görevli ücretleri ve SRC sınav tarihleri
Yol Arkadaşım 2 filminin oyuncuları kimler? Yol Arkadaşım 2 nerede çekildi, konusu nedir?
Merih Demiral Euro 2020'ye yetişecek mi?
Ramo Cengiz bey ölecek mi? Boz'a ne olacak?
Ramo Dizisi izlendi mi, tutar mı? Ramo dizi reytingleri nasıl?
Merih Demiral ne kadar süre oynayamayacak? Sakatlığı ne?
Hac kesin kayıt işlemleri nelerdir? 2020 Hac kesin kayıt işlemleri ve kesin kayıt belgesi alma
Devlet destekli düğün kredisi nedir? 2020 Düğün kredisi başvuru şartları
Gelibolu filminin oyuncuları kimler? Gelibolu nerede çekildi, konusu nedir?
Torku bayilik şartları ve başvuru formu adresi
Hekimoğlu 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hekimoğlu 4. yeni bölümde Dr. Orhan'ın diline düşüyor!
Hekimoğlu dizisi hangi hastanede çekiliyor? Okan Üniversitesi hastanesi nerededir?
Ramo nerede çekiliyor? Adana'nın hangi mahallesinde çekiliyor? Adana Taşkapı nerededir?
Kanalların yayın akışları 15 Ocak Çarşamba ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Defne Samyeli, Mustafa Sandal aşk iddiaları doğru mu? Defne Samyeli'den hızlı cevap!
Gökdelen yasası nedir? Her bölgeye farklı kat sınırı için yasa tasarısı bugün Meclis'te

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.