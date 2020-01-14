Eski milli futbolcu Hakan Şükür, ABD'de Uber şoförü oldu

Eski milli futbolcu ve eski AK Parti milletvekili Hakan Şükür, FETÖ soruşturmaları kapsamında Türkiye'deki mal varlıklarına el konulmuş ve 2015 yılında ABD'ye gitmişti. Şükür, ABD'de bir cafe açarak işletmeye başlamış fakat cafeyi bir süre sonra kapatmak zorunda kalmıştı.

Eski futbolcu Şükür'ün son olarak Uber şoförlüğü yapmaya başladığı öğrenildi. Hakan Şükür ayrıca ek gelir kazanmak için de kitap sattığı söyledi.

Alman yerek basınına röportaj veren Hakan Şükür, şuan ki durumundan dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı suçlarken,"Hiçbir şeyim kalmadı, Erdoğan her şeyi aldı: özgürlük, ifade özgürlüğü ve çalışma hakkı. Kimse bu darbedeki rolümün ne olduğunu açıklayamıyor Asla yasadışı bir şey yapmadım, hain veya terörist değilim." ifadelerini kullandı.

Hakan Şükür verdiği röportajda şunları da kaydetti:

"Bu hükümetin düşmanı olabilirim, ancak devlete ya da Türk milletine değil. Ülkemi seviyorum. Erdoğan'la bölünmeden sonra tehdit almaya başladım. Eşimin dükkânı saldırıya uğradı, çocuklarım taciz edildi, babam hapse atıldı ve tüm varlıklarıma el koyuldu.

Bu yüzden başlangıçta Kaliforniya'da bir kafe işletmeye ABD'ye taşındım, ancak garip insanlar bara gelmeye devam etti. Şimdi Uber'i kullanıyorum ve kitap satıyorum."

Hakan Şükür ve eşi çocuklarıyla birlikte ABD'ye gittikten sonra Palo Alto şehrinde "Tuts Bakery-Cafe" adlı bir restoranı kapattıktan sonra bir YouTube hesabı açarak şoförlüğünü yaptığı Uber aracının içerisinde çektiği bir videoyu paylaştığı görüldü.