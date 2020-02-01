Eskişehir'de korkunç kaza! İkiye bölünen otomobilde 1 kişi öldü

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. 71. Evler mahallesinde gece saat 01.00 sıralarında meydana gelen kazada sürücüsünün kontolünden çıkan bir otomobil tramvay yolunda elektrik akımını sağlayan katener direğine çarparak durabildi.

Çarpmanın etkisiyle ikiye bölünen otomobil hurdaya dönerken kazayı gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdiler. Olay yerine gelen sağlık ekipleri direksiyon hakimiyetini kaybederek kazaya neden olan sürücü Onur Y.'nun yaralı olduğunu belirlerken otomobilde sağ koltukta oturan ve yolcu olarak bulunan Yasin G.'nin ise olay yerine hayatını kaybettiğini bildirdi.

Yaralı sürücü 20 yaşındaki Onur U. Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken genç adamın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Savcılık ve polis ekipleri ise olay yeri incelemelerini tamamladıktan sonra Yasin G.’nin cesedi sıkıştığı otomobilden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.