Eskişehir'de korkunç kaza! İkiye bölünen otomobilde 1 kişi öldü

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. 71. Evler mahallesinde gece saat 01.00 sıralarında meydana gelen kazada sürücüsünün kontolünden çıkan bir otomobil tramvay yolunda elektrik akımını sağlayan katener direğine çarparak durabildi.
Yaralı sürücü 20 yaşındaki Onur U. Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken genç adamın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Savcılık ve polis ekipleri ise olay yeri incelemelerini tamamladıktan sonra Yasin G.’nin cesedi sıkıştığı otomobilden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.