Eskişehir'de Kovid-19 testi pozitif çıkan hasta otoparktan kaçtı

’de yaşayan İ.Ü. isimli bir kişi sokağa çıkma yasağı öncesinde yeni tipbelirtileri göstermesi üzerine Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesinesi'ne gitti. Burada doktorların hasta üzerinde test yapılmasına karar vermesinin ardından test uygulanan erkek hasta o sırada gözlem altına alındı.

Test sonucunun pozitif çıktığını öğrenen hasta geceyi bekledi ve çalışanları atlattıktan sonra hastane otoparkındaki aracıyla kaçtı. Hastaneden kaçtığı anlaşılan hasta için astane yönetimi durumu hemen polise bildirdi. İhbarı değerlendiren polis ekipleri başlattıkları arama çalışmaları sonrasında koronavirüs hastasını kaçtığı otomobille hastanenin yakınlarında yakalandı. Tekrar hastaneye götürülen İ.Ü., tedavi altına alındı.