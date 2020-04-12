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Eskişehir'de Kovid-19 testi pozitif çıkan hasta otoparktan kaçtı

Eskişehir'de Kovid-19 semptomları gösteren bir hasta Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne giderek test yaptırdı. Test sonuçlarının pozitif olduğunu öğrenen hasta otoparktan kaçtığı anlaşılınca polis tarafından kısa sürede yakalandı.

12 Nisan 2020 Pazar 16:51
Eskişehir'de Kovid-19 testi pozitif çıkan hasta otoparktan kaçtı

Eskişehir’de yaşayan İ.Ü. isimli bir kişi sokağa çıkma yasağı öncesinde yeni tip koronavirüs belirtileri göstermesi üzerine Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gitti. Burada doktorların hasta üzerinde test yapılmasına karar vermesinin ardından test uygulanan erkek hasta o sırada gözlem altına alındı. 

Test sonucunun pozitif çıktığını öğrenen hasta geceyi bekledi ve çalışanları atlattıktan sonra hastane otoparkındaki aracıyla kaçtı. Hastaneden kaçtığı anlaşılan hasta için astane yönetimi durumu hemen polise bildirdi. İhbarı değerlendiren polis ekipleri başlattıkları arama çalışmaları sonrasında koronavirüs hastasını kaçtığı otomobille hastanenin yakınlarında yakalandı. Tekrar hastaneye götürülen İ.Ü., tedavi altına alındı.

Anahtar Kelimeler:
EskişehirKoronavirüsHastaOsmangazi üniversitesi
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