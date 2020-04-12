Test sonucunun pozitif çıktığını öğrenen hasta geceyi bekledi ve çalışanları atlattıktan sonra hastane otoparkındaki aracıyla kaçtı. Hastaneden kaçtığı anlaşılan hasta için astane yönetimi durumu hemen polise bildirdi. İhbarı değerlendiren polis ekipleri başlattıkları arama çalışmaları sonrasında koronavirüs hastasını kaçtığı otomobille hastanenin yakınlarında yakalandı. Tekrar hastaneye götürülen İ.Ü., tedavi altına alındı.
Eskişehir'de Kovid-19 testi pozitif çıkan hasta otoparktan kaçtı
Eskişehir'de Kovid-19 semptomları gösteren bir hasta Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne giderek test yaptırdı. Test sonuçlarının pozitif olduğunu öğrenen hasta otoparktan kaçtığı anlaşılınca polis tarafından kısa sürede yakalandı.
12 Nisan 2020 Pazar 16:51