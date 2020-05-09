Eskişehir'de bir mahalleye daha karantina kararı çıktı!

Covid-19 testleri pozitif çıkan mahallelere karantina uygulamaları devam ediyor. Son olarak Eskişehir'de uygulanan mahalle karantinası merak edilmeye başladı. İşte Eskişehir'de ki mahalleye karantina uygulamasının sebebi ve diğer merak edilenler.