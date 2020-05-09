Eskişehir'de bir mahalleye daha karantina kararı çıktı!

Koronavirüsle mücadelede mahalleler ve apartmanlara uygulanan karantina günden güne artıyor. Son olarak açıklananlara göre Eskişehir’in Sivrihisar ilçesine bağlı bulunan Ahiler Mahallesi virüsle mücadele kapsamında karantina altına alındı.
Mahallede bulunan 60 hanede toplam 170 kişi yaşıyor. Mahalle sakinleri virüs nedeni ile Hıfzıssıhha Kulunun 7 Mayıs 2020 tarihli 32 sayılı kararı gereğince 14 gün karantinada kalacak. 14 gün uygulanacak karantinada mahalleye giriş ve çıkışlar kapatıldı.Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2020, 21:14