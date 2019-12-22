Eskişehir'de Villa kiralayarak kaçak sigara üreten şebekeye şok baskın

Eskişehir'de kaçak sigara operasyonu yapan Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, baskın düzenledikleri villada 1 milyon lira değerinde kaçak sigara malzemesi ele geçirdiler.
Ele geçirilen malzemelerin yaklaşık 1 milyon lira değerinde olduğu belirlenirken baskın sırasında villada bulunan 2 kişi suç üstü yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılar sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne getirilirken Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'de gerçekleştirilen operasyonla ilgili bir açıklama yaptı.
Müdürlüğün yazılı olarak yaptığı açıklamada, "Menşei ve içeriği belli olmayan, kalitesiz, çürümüş, küflenmiş tütünlerin bir kısmının sahte üretilmiş markalı ambalajlara doldurularak, bir kısmının ise sarılmış sigara haline getirilerek iş yerlerinde satıldığı, bu suretle haksız kazanç elde edildiği, devletin vergi kaybına uğratıldığı ve halk sağlığının tehdit edildiği yönünde değerlendirmeler yapılmıştır" ifadeleri kullanıldı.