Eskişehir'de Villa kiralayarak kaçak sigara üreten şebekeye şok baskın

Eskişehir'de kaçak sigara operasyonu yapan Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, baskın düzenledikleri villada 1 milyon lira değerinde kaçak sigara malzemesi ele geçirdiler.

Organize ekipleri daha önceden emlakçıdan villa kiraladıkları tespit edilen şebekeyle ilgili yaptıkları çalışma ve fiziki takip sonrası belirledikleri adreste bulunan villaya baskın düzenlemeye karar verdiler. Düzenlenen baskında ise ekipler villanın içerisinde kaçak sigara teşkilatı oluşturulduğunu ve bu teşkilatın içerisinde malzeme olarak ta kompresörlü sigara sarma makinesi, 882 kilo tütün, 'makaron' adı verilen 63 bin 200 filtreli boş sigara kağıdı, 10 bin 80 sarılmış sigara, 1410 adet değişik markalara ait sahte tütün ambalajı, 6 bin 400 adet tekrar kullanılmak üzere sökülmüş tütün ve makaron bandrolleri ele geçirdi.

Ele geçirilen malzemelerin yaklaşık 1 milyon lira değerinde olduğu belirlenirken baskın sırasında villada bulunan 2 kişi suç üstü yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılar sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne getirilirken Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'de gerçekleştirilen operasyonla ilgili bir açıklama yaptı.

Müdürlüğün yazılı olarak yaptığı açıklamada, "Menşei ve içeriği belli olmayan, kalitesiz, çürümüş, küflenmiş tütünlerin bir kısmının sahte üretilmiş markalı ambalajlara doldurularak, bir kısmının ise sarılmış sigara haline getirilerek iş yerlerinde satıldığı, bu suretle haksız kazanç elde edildiği, devletin vergi kaybına uğratıldığı ve halk sağlığının tehdit edildiği yönünde değerlendirmeler yapılmıştır" ifadeleri kullanıldı.