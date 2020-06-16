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Esra Erol'da Programında Akıl Almaz Olay!Eşinin Cinlerle Görüştüğünü Söyledi

Esra Erol'da programında akıl almaz olay! Eşini cinlerle görüştüğünü söyledi. Eşi ve çocukları İstanbul'a kaçan Şaban Duran, eşinin cinlerle görüştüğünü ve son 1 yılda çok değiştiğini canlı yayında anlattı. Eşi Ayfer Duran'ın annesi ve kaçan çocuğu da canlı yayına bağlanarak yaşanılanları anlattı.

16 Haziran 2020 Salı 20:11
Esra Erol'da Programında Akıl Almaz Olay!Eşinin Cinlerle Görüştüğünü Söyledi
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Esra Erol’da Akıl Almaz Olaylar Yaşandı! Şaban Duran Eşinin Cinlerle Görüştüğünü Söyledi!

ATV ekranlarında canlı yayın olarak seyirci ile buluşan Esra Erol’da programında akıl almaz olaylar yaşandı. Programa katılan ve eşi ile çocukları kaçan Şaban Duran, eşinin cinlerle görüşmeye başladığını ve hayatlarının bu yüzden alt üst olduğunu söyledi.

Iğdır’ da yaşayan Şaban Duran, eşinin cinlerle görüşmeye başladığını ve üç çocuğunu da etkisi altına aldığını iddia etti. 3 çocuğu ve çocuğunun 25 yaşındaki arkadaşı ile birlikte İstanbul’a kaçan Ayfer Duran’dan uzun süre haber alamadığını söyleyen Şaban Duran, Esra Erol’da programına katılarak yaşadıklarını anlattı.

‘’Cinlerle Görüştüğünü Söylüyor ve Etrafındakileri Etkilemeye Çalışıyordu’’

Şaban Duran, eşinin bir yıl öncesine kadar namazında niyazında bir insan olduğunu canlı yayında anlattı. Ancak Bursa’da biri ile görüşmeye başladıktan sonra işlerin değiştiğini ve cinlerle görüşmeye başladığını kendisinin söylediğini belirten Şaban Durmaz, annesini, kardeşlerini ve kendisini de hayatından çıkartmak istediğini söyledi. Şaban Durmaz, eşini tedavi ettirmek için psikologa götürmek istemiş. Ayfer Duran 3 çocuğu ve komşusu ile birlikte kaçmış.

Ayfer Duran, çocukları ve oğlunun yakın arkadaşı 25 yaşındaki Özer ile kaçarken marketin kameralarına yakalandı. Tanınmayan biriyle kapıda bekleyen Ayfer Duran’dan haber alınamıyor. Eşi Şaban Duran canlı yayında açıklamalar yaptı.


Eşinin gaipten haberler aldığını ve kendisine sürekli sen öleceksin dediğini anlatan Şaban Duran, canlı yayında herkesi şaşırttı. Çocuklarına da babanız ölecek dediğini de açıklayan Şaban Duran, çocuklarla konuşmadığını, eşinin babanızla konuşmayın dediğini de sözlerine ekledi. Son 1 yıldır herhangi bir yere gitmediklerini açıklayan Şaban Duran, eşini kendi ailesine götüremediğini ve nedenini de oraya gitmeme müsaade etmiyorlar olduğunu söyledi. Eşine kimlerin müsaade etmediğini sorduğu zaman cevap vermediğini veya orası bana kalsın dediğini anlatan Şaban Duran herkesi şaşırttı.

‘’Sen Helak Olmuşsun’’

Şaban Duran, canlı yayında açıkladıkları ile yürek burktu. Eşinin bir anda değiştiğini söyleyen Şaban Duran 6 ayın 6 yıl gibi geçtiğini ve eve girdiği zaman ağladığını söyledi. Kızına çok düşkün olduğunu ve eskiden onun da kendisini çok sevdiğini söyleyen Şaban Duran, eve aldığı yiyecekleri eşinin attığını ve ona ‘’Sen helak olmuşsun’’dediğini de anlattı. Şaban Duran’ın aldığı yiyecekleri çöpe atıp oğlunun aldığı yiyecekleri kullanıyormuş.

Ayfer Duran’ın Annesi Canlı Yayına Bağlandı

Üç çocuğu ve bir komşusu ile birlikte evden kaçan  Ayfer Duran’ın annesi canlı yayına telefon ile bağlandı. Şaban Duran’ın kayınvalidesi, Şaban Duran’ın çok efendi olduğunu ve kızının psikolojik sorunları olduğunu söyledi. Rüyalardan etkilendiğini ve bu yüzden kendisi ile de konuşmadığını anlattı.

25 yaşında olan Özer Yıldız ve üç çocuğu ile birlikte İstanbul’a kaçan Ayfer Duran’dan komşuları şikayetçi. Çocuklarının kaçırıldığını iddia eden aile çocuklarını etkisi altına aldıklarını söylüyor. Cinler ile irtibata geçtiği iddia edilen ve herkesi etkisi altına alarak İstanbul’a kaçan Ayfer Duran’dan henüz haber alınamadı. Komşusu ve oğlunun yakın arkadaşı olan Özer Yıldız’ın babası Tahsin Yıldız olanları anlattı ve anlam veremediğini belirtti. Özer’in ailesine düşkün olduğunu ve üniversiteyi bitirip eve geldikten sonra komşusu olan ve Ayfer Duran’ın oğlu olan Muhammed ile görüşmeye başladığını söyledi. Bu görüşmelerden sonra farklı davranışlar sergilediğini belirten Tahsin Yıldız, Özer’in evde yemek yemediğini belirtti.

Ayfer Duran’ın çocuklarına ‘’Benim sözümden çıkarsanız helak olursunuz’’ dediğini ve Özer’in de inançlı biri olduğunu söyledi. Yaşanan bu olayın ardından eşi ile birlikte İstanbul’a gittiklerini ve oğullarının karakola gidip kendilerinden davacı olduğunu öğrendiklerini anlattı.

Semanur Duran’da Canlı Yayına Bağlandı

Kaçan çocuklardan biri olan Semanur Duran canlı yayına bağlandı. Semanur Duran, babasının barışmak için annesine baskı yaptığını söyledi. Esra Erol’un ‘’Annenin akıl sağlığı yerinde mi?’’sorusuna cevap veren Semanur Duran, annesinin kalp gözünün açık olduğunu ve ölecek olan kişileri rüyasında gördüğünü söyledi. Bu gördükleri yüzünden annesine deli dediklerini de belirtti.


Son Güncelleme: 16.06.2020 20:11
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