Ev sahipleri dikkat! Zorunlu Enerji Kimlik Belgesinde geri sayım başladı

Binaların enerji verimliliğini gösteren enerji kimlik belgesi ile ilgili sona yaklaşılıyor. Enerji kaynaklarının verimli kullanılabilmesi ve enerji israfını önlemek amacıyla çıkarılan kanun kapsamında mesken olarak kullanılan tüm yapılarda alınması zorunlu hale gelen Enerji Kimlik Belgesi için son gün 1 Ocak 2020 olarak belirlendi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiralama işlemlerinde enerji kimlik belgesi düzenlenme şartının aranacağını bildirilirken "Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği"ndeki enerji kimlik belgesi uygulamasına ilişkin detaylar açıklandı.

Bakanlığın resmi intenet sayfasından yapılan açıklamada, "1 Ocak 2020 itibarıyla binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerde enerji kimlik belgesi düzenlenmiş olması şartı aranacaktır. Binanın veya bağımsız bölümün satılması veya kiraya verilmesi safhasında, mal sahibi enerji kimlik belgesinin bir suretini alıcıya veya kiracıya verir." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu belgesi olmayan yapıları alım ve satış işlemlerini yapılamayacağını öngören bu belge ile ilgili bir açıklama yapan Enerji Verimliliği Deneği VERİMDER, düzenlemeyle birlikte yasalaşan enerji kimlik belgesinin söz konusu talepler doğrultusunda vatandaşları sahte enerji kimlik belgelerine karşı uyardı.

2020 yılında ev alım ve satımlarında ayrıca kiraya verme işlemlerinde zorunlu olarak istenmesi gereken Enerji Kimlik Belgesi (EKB)’nin sahtelerinin de piyasada yaygın olarak yer aldığını söyleyen VERİMDER Başkanı Emre Alkin, “Enerji Kimlik Belgesi (EKB), asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, ısıtma ve/veya soğutma, havalandırma, sıhhi sıcak su, var ise kojenarasyon, var ise fotovoltaik sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir. Enerji Kimlik Belgesi (EKB), bazı kurum ve kişiler tarafından sahte olarak hazırlanarak tüketiciler ile buluşturuluyor. Bakanlığın yapacağı denetimler neticesinde gerçeğe aykırı ya da kötü niyetle belge düzenlendiğinin tespiti halinde Enerji Kimlik Belgesi (EKB) iptal ediliyor. Bu belgeyi düzenleyen kurum ve kuruluşlara ise hapis cezasına varan cezalar verilebilir.” diye konuştu.

ENERJİ KİMLİK BELGESİ NEDİR?

Konut alım ve satımlarında zorunlu hale gelen Enerji Kimlik Belgesi, (EKB) 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve buna bağlı olarak çıkartılan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’ne göre binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını, enerji israfının önlenmesini ve çevrenin korunmasını sağlamak için asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, sera gazı salımı seviyesi, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir.