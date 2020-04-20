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Evdeki tartışmanın bedeli genç çifte 6 bin 300 lira'ya mal oldu!

Aydın'da evde henüz sebebi bilinmeyen neden ile tartışıp soluğu dışarıda alan genç çifte sokağa çıkma yasağına uymadıkları gerekçesiyle polis ekipleri tarafından 6 bin 300 TL idari para cezası kesildi.

20 Nisan 2020 Pazartesi 00:10
Evdeki tartışmanın bedeli genç çifte 6 bin 300 lira'ya mal oldu!

Aydın'da evinde henüz sebebi bilinmeyen nedenden dolayı tartışan genç çift kendilerini dışarı attı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GEREKÇESİYLE 6 BİN 300 LİRA CEZA KESİLDİ

Tartışmadan sonra evden çıkan R.Ş. ve F.Ş. Atatürk Kent Meydanı'nda kavgaya tutuşunca bu sırada bölgede uygulama yapan polis ekipleri çiftin yanına gidip kavgayı ayırdı. Daha sonra sokağa çıkma kısıtlamasına aykırı hareket eden çifte, 3 bin 150'şer liradan toplam 6 bin 300 TL idari para cezası uygulandı.

Diğer yandan çiftlerden birinin cezaevinden dün tahliye olduğu öğrenildi.

BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Genç çift, birbirlerinden şikayetçi olunca bölgeye çağrılan karakol ekipleri tarafından ekip arabası ile önce sağlık kontrolüne ardından da polis merkezine götürüldü. Aydın'da sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında en ilginç ceza, R.Ş.-F.Ş. çiftine kesilmiş oldu.

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AydınSokağa çıkma YasağıKavga Eden Genç çift
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