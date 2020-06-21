Evlilik teklifine hazırlanırken ne olduğunu anlamadı! Kavganın ortasında kaldı

Üzücü olay gece 00.30 sularında kadıköy'de meydana geldi.

Arkadaşının evlilik teklifine yardım etmek için bir grup ve teklife hazırlanan arkadaşı ile parka gelip,parkın bir alanın süslediler. Daha sonra parkta bulunan iki grup arasında tartışma çıkınca , evlilik tekfine hazırlanan gruptan bir kaç kişi kavga eden diğer grup üyelerini uyarmak istedi.

Uyarılara kulan asmayan grup içinden bir kişi silahını çekerek kendilerini uyaran grup üzerine ateş açtı.Çıkan arbede de 2'si kavgacıları uyaran gruptan 1'i ise kavga eden gruptan olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarları ile olay yerine polis ekipleri ve sağlk ekipleri yönlendirildi. Kavga yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralanan kişilere ilk müdahaleyi yapıp hastaneye kaldırdı.

Kavga alanında inceleme yapan polis kavga ile ilgili olarak toplam 7 kişiyi gözlatına alırken , parkta toplanan kalabalığı sosyal mesafe konusunda sık sık uyardı.

Kavga ile ilgili soruşturma sürüyor.