EYT'de son durum ne? Bakan Selçuk açıkladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, katıldığı bir canlı yayın programında merak edilen stüm soruları yanıtlarken önemli açıklamalarda da bulundu. Bakan selçuk Elazığ depremi sonrası bölgeye yapılan yardımlarla ilgili konuşarak afet anlarında tüm bakanlıklarla işbirliği içinde çalıştıklarını ve Elazığ ve Malatya'yı etkileyen deprem sonrasında Bakanlık tarafından ayrıca bölgeye psikososyal destek grubunun da yönlendirildiğini belirtti.

Deprem bölgesinde sağlık için katılım payları ve ilaç paylarının 30 Nisan 2020’ye kadar alınmayacağını kaydeden Bakan selçuk, "Deprem bölgesinde işsizlik ödeneğinden faydalanacak olan vatandaşların ödemelerini gerçekleştirdik. Deprem bölgesine 5 milyon lira daha ek kaynak aktarılacak." diye konuştu.

Asgari ücrette iş verenin vereceği minimum ücreti belirlediklerini kaydeden Bakan Selçuk, "Biz o ücretin altında çalışmasını kabul etmiyoruz. Asgari ücret sadece devlet tarafından verilmiyor. Bir komisyon tarafından kararlaştırılıyor. Burada aslında devletin görevi iş veren ve işçi arasında hakemlik yapmak. Bu müzakere süreci temel olarak iş veren ve işçi arasında geçiyor. Bakım merkezlerine kalite puanı ile teşvik gelecek." ifadelerini kullanarak yarın açıklanacak olan yönetmelikle birlikte hem engellilik hem yaşlılar konusunda kalite çıtasını yükselteceklerini kaydederek gündüzlü bakım merkezlerinin engelliler için erişilebilir bir yaşam hedeflediklerini kaydetti.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili de önemli açıklamalar yapan Selçuk, "Emeklilikte 3 ana parametre var. Sigorta süresi, prim ödeme ve yaş. İkisi olup bir tanesi olmadığında olmuyor. Üçünün aynı anda sağlanması gerekiyor." diye konuşarak açıklamasına şöyle devam etti:

"Maliyet hesapları var. Bunun prensiplerinde de sorun var. Adı yaşlılık aylığı. EYT bekleyenlerin ortalama yaşı 48. Dünyanın hiçbir yerinde 48 yaşlı olarak kabul edilen bir oran değil. Türkiye halen reformları etkisinde. Emeklilik dediğimiz şey teknik olarak kullandığımız tabirde "Yaşlılık aylığı". Yaşlılık aylığı yaşlı olunca alınır. Dolayısıyla EYT bekleyenlerin ortalama yaşı 48. Dünyanın hiçbir yerinde 48 yaş yaşlı olarak kabul edilmiyor. Geçen yıl emekli ettiğimiz nüfusun ortalaması 52-53 bandında. Bunun 65 yaşa dönmesi 2048 yılını bulacak. EYT'liler 65 yaşını beklemeyecekler.

Emeklilik aylığı süremiz diğer ülkelerden yüksek.

Temel sebep esasında EYT'den emekli edildiklerini düşündükleri zaman tekrar çalışmak istiyorlar. Emekli maaşlarının üstüne bir maaş daha eklemek... Hazine ve Maliye Bakanımızla çalışıyoruz. EYT'nin bize göstermiş olduğu şey emeklilik konusunda bir reforma ihtiyacımız var. Uzun soluklu bir çalışma bu."

