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Fabrika işçisinin koronavirüs testi pozitif çıktı 600 kişi işi bıraktı!

Kocaeli'de bir fabrikada çalışan işçinin koronavirüs testlerinin pozitif çıkması sonucu birlikte çalıştığı 3 çalışma arkadaşı tedbir amaçlı karantinaya alındı. Fabrikada çalışan yaklaşık 600 işçide bu haber sonrası işi bıraktı. 2 üretim fabrikası faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldı.

02 Nisan 2020 Perşembe 13:48
Fabrika işçisinin koronavirüs testi pozitif çıktı 600 kişi işi bıraktı!

Kocaeli'nin Darıca Osmangazi ve Gebze Beylikbağı mahallerinde elektrolitik bakır üretimi yapan firmaya ait 2 fabrika koronavirüs salgını nedeniyle faaliyetlerini durdurdu. Fabrikalardan birinde çalışan bir işçinin koronavirüz testini poizitif ö-çıkamsıyla birlikte, aynı yerde çalışan 3 işçi de tedbir amaçlı gözlem altına alındı. Bu haber üzerine fabrikalarda çalışan yaklaşık 600 işçi işi bıraktı.

İşçilerin; İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 13'üncü maddesi gereğince çalışmaktan kaçınma haklarını kullanmak ve kendilerini 14 gün boyunca karantina almak istediklerini beliterek işi bırakmalarının ardından fabrika yönetimi 2 ayrı yerde bulunan üretimi yerlerinde faaliyetlerini durdurduklarını açıkladı.

Birleşik Metal-İş Sendikası Gebze Şube Başkanı Selçuk Çiftçi, konuyla ilgili bir açıklama yaparak açıklamasında “Şimdi evlerimize gidiyoruz, fabrikamızda sadece kesinleşmiş bir vaka ile birlikte maalesef şüphe oluşturan birkaç vaka daha var. Biz onları da takip edeceğiz. Yaptığımız şey yasa dışı bir şey değil. Biz hukuksal hakkımızı kullanıyoruz” ifadelerini kullandı.

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