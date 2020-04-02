Fabrika işçisinin koronavirüs testi pozitif çıktı 600 kişi işi bıraktı!

Kocaeli'nin Darıca Osmangazi ve Gebze Beylikbağı mahallerinde elektrolitik bakır üretimi yapan firmaya ait 2 fabrika koronavirüs salgını nedeniyle faaliyetlerini durdurdu. Fabrikalardan birinde çalışan bir işçinin koronavirüz testini poizitif ö-çıkamsıyla birlikte, aynı yerde çalışan 3 işçi de tedbir amaçlı gözlem altına alındı. Bu haber üzerine fabrikalarda çalışan yaklaşık 600 işçi işi bıraktı.
Birleşik Metal-İş Sendikası Gebze Şube Başkanı Selçuk Çiftçi, konuyla ilgili bir açıklama yaparak açıklamasında “Şimdi evlerimize gidiyoruz, fabrikamızda sadece kesinleşmiş bir vaka ile birlikte maalesef şüphe oluşturan birkaç vaka daha var. Biz onları da takip edeceğiz. Yaptığımız şey yasa dışı bir şey değil. Biz hukuksal hakkımızı kullanıyoruz” ifadelerini kullandı.