Faili meçhul cinayette katil kocası çıktı!

Fatih Yavuz Sultan Selim Mahallesi Aşık Paşa Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 3. katında yaşayan bankacı ve bir çocuk annesi 32 yaşındaki Pınar Baykan dün evinde bıçaklanarak öldürülmüştü.
Akrabalarının polise haber vermesiyle birlikte Asayiş Şube Müdürlüğü Cumhuriyet Büro Amirliği'ne bağlı ekipler olayla ilgili çalışma başlattı.
Eşinden cinayet itirafı
Ekiplerce gözaltına alınan Pınar Baykan'nın eşi Erhan Baykan ifadesinde 7 yıllık evli olduklarını ekonomik sıkıntılardan dolayı zaman zaman tartıştıklarını söylediği öğrenildi.
Erhan Baykan sorgusunda olay günü işe gitmeden önce tartıştıklarını, ardından da eşini bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti.
Katil koca Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gönderilirken, babası ise serbest bırakıldı..