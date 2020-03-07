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Faili meçhul cinayette katil kocası çıktı!

Fatih'te dün göğsünden bıçaklanarak öldürülen 1 çocuk annesi 32 yaşındaki bankacı Pınar Baykan’ın katili kocası çıktı.

07 Mart 2020 Cumartesi 15:42
Faili meçhul cinayette katil kocası çıktı!

Fatih Yavuz Sultan Selim Mahallesi Aşık Paşa Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 3. katında yaşayan bankacı ve bir çocuk annesi 32 yaşındaki Pınar Baykan dün evinde bıçaklanarak öldürülmüştü.

Akrabalarının polise haber vermesiyle birlikte Asayiş Şube Müdürlüğü Cumhuriyet  Büro Amirliği'ne bağlı ekipler olayla ilgili çalışma başlattı.

Olay yeri incelemesinin ardından Pınar Baykan'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu’na götürülürken, soruşturma başlatan polis genç kadının eşi ve kayınpederini gözaltına aldı.

Eşinden cinayet itirafı

Ekiplerce gözaltına alınan Pınar Baykan'nın eşi Erhan Baykan ifadesinde 7 yıllık evli olduklarını ekonomik sıkıntılardan dolayı zaman zaman tartıştıklarını söylediği öğrenildi.

Erhan Baykan sorgusunda olay günü işe gitmeden önce tartıştıklarını, ardından da eşini bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti.

Katil koca Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gönderilirken, babası ise serbest bırakıldı..
 

Son Güncelleme: 07.03.2020 15:47
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