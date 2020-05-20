24 yaşında olduğu dönemde 22 yaşındaki Beyza Molu’yla evlenen ve 10 yaşındaki iki kız babası olan Fatih Erbakan, 'İnsanı, Aileyi ve Toplumu Yıkmak için Atılan Adımlar ve Sonuçları' başlıklı bir grafik hazırlayarak üzerinde değerlendirmeler yapan Erbakan bu çalışmalar ile ilgili konularda Birleşmiş Milletler ile Avrupa Birliği’ni suçlayarak 'Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Yok Edilmesi Sözleşmesi' ile İstanbul Sözleşmesi’ni "özel üretilmiş zehir" olarak tanımladı.Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2020, 15:33
Fatih Erbakan'dan skandal sözler! 15 yaş açıklamasıyla çocuk istismarını savundu
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, katıldığı bir canlı yayın programında yaptığı konuşmada '15 yaşında biri cinsel olgunluğa eriştiğine göre rızası geçerlidir.' diyerek çocuk istismarını savunucu cümleler kurdu. Erbakan'ın bu skandal sözleri büyük tepki topladı.
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