Fatih Mehmet Maçoğlu Kimdir? Sağlık Durumu Nasıl? Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'nun korona virüs testi pozitif çıktı

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu’nun korona virüs testi pozitif çıktı. Video yayınlayarak durumu hakkında bilgilendirme yapan Maçoğlu, boğaz ağrısı ve ateş belirtileri nedeniyle hastaneye gittiğini anlattı. Korona virüs testinin pozitif çıktığını söyleyen Maçoğlu, sağlık durumu ile ilgili bilgiler vermeye devam edeceğini de söyledi.
Fatih Mehmet Maçoğlu Kimdir?
2019 yılında yerel seçimlerde Dersim Demokratik Halk Dayanışması adayı olarak seçimlere katıldı ve Dersim Merkez Belediye Başkanı oldu. Bu görevine devam etmektedir. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası üyesidir. Fatih Mehmet Maçoğlu evli ve iki çocuk babasıdır.
Son Güncelleme: 23.06.2020 22:59