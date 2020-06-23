Fatih Mehmet Maçoğlu Kimdir? Sağlık Durumu Nasıl? Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'nun korona virüs testi pozitif çıktı

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu’nun korona virüs testi pozitif çıktı. Video yayınlayarak durumu hakkında bilgilendirme yapan Maçoğlu, boğaz ağrısı ve ateş belirtileri nedeniyle hastaneye gittiğini anlattı. Korona virüs testinin pozitif çıktığını söyleyen Maçoğlu, sağlık durumu ile ilgili bilgiler vermeye devam edeceğini de söyledi.

Fatih Mehmet Maçoğlu Kimdir?

20 Aralık 1968 yılında Ovacık’ta doğmuştur. İlkokulunu Ovacık’ta tamamlayan Maçoğlu, ortaokulu ve liseyi Bingöl’de tamamlamıştır. İş hayatına 1989 yılında Konya’da sağlık memuru olarak başlamıştır. 1992 ile 2007 yıllarında göreve Tunceli’de devam etmiştir. 2017 yılına kadar Tunceli’de sağlık memuru olarak çalışmaya devam etmiştir.

2019 yılında yerel seçimlerde Dersim Demokratik Halk Dayanışması adayı olarak seçimlere katıldı ve Dersim Merkez Belediye Başkanı oldu. Bu görevine devam etmektedir. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası üyesidir. Fatih Mehmet Maçoğlu evli ve iki çocuk babasıdır.