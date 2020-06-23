İstanbul 20°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
115339
ALTIN
389.413
DOLAR
6.8480
STERLİN
8.5780
EURO
7.7519
2020 LGS soru kitapçıkları yayınlandı
Son Dakika
2020 LGS soru kitapçıkları yayınlandı
Kırmızı bültenle aranan terörist yakalandı
Kırmızı bültenle aranan terörist yakalandı
İstanbul Valiliği'nden son dakika maske cezası kararı!
İstanbul Valiliği'nden son dakika maske...
MSB bedelli askerler için alınan son dakika kararını açıkladı
Son Dakika
MSB bedelli askerler için alınan...

Fatih Mehmet Maçoğlu Kimdir? Sağlık Durumu Nasıl? Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'nun korona virüs testi pozitif çıktı

Fatih Mehmet Maçoğlu kimdir? Sağlık durumu nasıl? Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'nun korona virüs testi pozitif çıktı. Sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptığı videoyu paylaşan Maçoğlu, ara ara durumu ile ilgili bilgilendirme yapacağını söyledi.

23 Haziran 2020 Salı 22:59
Fatih Mehmet Maçoğlu Kimdir? Sağlık Durumu Nasıl? Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'nun korona virüs testi pozitif çıktı
Takip Et:

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu’nun korona virüs testi pozitif çıktı. Video yayınlayarak durumu hakkında bilgilendirme yapan Maçoğlu, boğaz ağrısı ve ateş belirtileri nedeniyle hastaneye gittiğini anlattı. Korona virüs testinin pozitif çıktığını söyleyen Maçoğlu, sağlık durumu ile ilgili bilgiler vermeye devam edeceğini de söyledi.

Fatih Mehmet Maçoğlu Kimdir?


20 Aralık 1968 yılında Ovacık’ta doğmuştur. İlkokulunu Ovacık’ta tamamlayan Maçoğlu, ortaokulu ve liseyi Bingöl’de tamamlamıştır. İş hayatına 1989 yılında Konya’da sağlık memuru olarak başlamıştır. 1992 ile 2007 yıllarında göreve Tunceli’de devam etmiştir. 2017 yılına kadar Tunceli’de sağlık memuru olarak çalışmaya devam etmiştir.

2019 yılında yerel seçimlerde Dersim Demokratik Halk Dayanışması adayı olarak seçimlere katıldı ve Dersim Merkez Belediye Başkanı oldu. Bu görevine devam etmektedir.  Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası üyesidir. Fatih Mehmet Maçoğlu evli ve iki çocuk babasıdır.


Son Güncelleme: 23.06.2020 22:59
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yassıada yargılamaları sonrasında verilen kararların hükümsüz sayılması teklifi TBMM' kabul edildi
Yassıada yargılamaları sonrasında verilen kararların hükümsüz sayılması teklifi TBMM' kabul edildi
Kalbi iki kez çalıştırılan çocuk yaşamını yitirdi
Kalbi iki kez çalıştırılan çocuk yaşamını yitirdi
İrem Derici'nin Eski Eşi Rıza Esendemir Sosyal Medya Üzerinden Kızı İçin Dua İstedi!
İrem Derici'nin Eski Eşi Rıza Esendemir Sosyal Medya Üzerinden Kızı İçin Dua İstedi!
Kayınpederinin evini pompalı tüfekle bastı: Eşini ve kayınpederini öldürdü
Kayınpederinin evini pompalı tüfekle bastı: Eşini ve kayınpederini öldürdü
Canan Kaftancıoğlu'na Verilen Hapis Cezası Uygun Bulundu! Canan Kaftancıoğlu Cezaevine Girecek Mi?
Canan Kaftancıoğlu'na Verilen Hapis Cezası Uygun Bulundu! Canan Kaftancıoğlu Cezaevine Girecek Mi?
Ordu'da bir kadın cinayete kurban gitti
Ordu'da bir kadın cinayete kurban gitti

Popüler Haberler

Camiler Cemaatle Namaz kılmaya açılacak!
Sivri Akıllar filmi konusu ve oyuncuları!
Leicester City-Brigton hangi kanalda
Fatih Mehmet Maçoğlu Kimdir? Sağlık Durumu Nasıl? Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'nun korona virüs testi pozitif çıktı
Serie A'nın 26. haftasında Atalanta ile Sassuolo karşı karşıya geliyor. Peki Atalanta-Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar
Show TV’de Zahide Yetiş yeni bölümler ne zaman başlayacak?
Ateş çemberi güneş tutulması 21 Haziran’da saat kaçta gerçekleşecek?
Karantinada alışveriş yapabileceğiniz online market uygulamaları
Bimde satılan indirimli Tefal düdüklü tencere 2020 kullanlardan yorumlar
ŞOK Market 10 Haziran 2020 Aktüel indirimli ürünler kataloğu
Günlük Burç Yorumları 29 Mayıs 2020 Cuma Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Ziraat faizsiz yem nitkisi üretimi kredi şartları ve gerekli evraklar
Virüs salgınında veya pandemide işçi hakları nelerdir? İşveren işçisini ücretsiz izne çıkartabilir mi?
Ayetel Kürsi suresi abdest almadan okunabilir mi ?
Erik meyvesinin faydaları ve besin değerleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber ve Haberler Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.