Fatih Portakal'dan olay paylaşım! Erdoğan ve BDDK suç duyurusunda bulundu

Cumnhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), FOX TV ana haber sunucusu Fatih Portakal hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusuna ise sosyal medya üzerinden bankacılık ve finans sistemine yönelik gerçeğe aykırı ve maksatlı ifadeler paylaştığı gerekçe olarak gösterildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel, söz konuus suç duyrusuyla ilgilş yaptığı yazılı açıklamada, bugün kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milli dayanışmanın önemini vurguladığı, gönüllülük esasına dayalı kampanyaya olarak gösterilen teveccühten bahsettiği ve tarihsel bir örneklik olarak Tekalif-i Milliye Kanunu'ndan sunduğunu kaydederek; haber programı sunucusu Fatih Portakal hakkında, Twitter hesabı üzerinden paylaştığı ileti ile suçlama kastıyla yayın yoluyla müvekkil Recep Tayyip Erdoğan'a karşı hakareti sebebiyle, Türk Ceza Kanunu'nun 299/1-2. maddesinde hükmü bulunan 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçu ve resen belirlenecek suçlar gereğince soruşturma yapılıp hakkında kamu davası açılması istendiğini belirtti.

Şüpheli tarafından Erdoğan'ın milli dayanışma kavramını vurguladığı kamuoyu duyurusunda konuşmaların kasten çarpıtıldığı belirtildiği ve BDDK ile birlikte savcılığa sunulan suç duyrusunda 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'bankacılık kanununa muhalefet' suçlarından yargılanması talep edildi.

BDDK, ise söz konusu suç duyrusunda gerekçesini sunucu Fatih Portakal'ın, sosyal medyadan bankacılık ve finans sistemine yönelik gerçeğe aykırı ve maksatlı ifadeler paylaştığı gerekçe gösterdi ve Hukuk İşleri Daire Başkanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, sunucu Fatih Portakal'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bankacılık ve finans sistemine yönelik gerçeğe aykırı ve maksatlı ifadelere yer verildiğinin görüldüğü kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun, "İtibarın korunması" başlıklı 74. maddesinin, "Basın yayın ve benzeri araçlarla bir bankanın itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olunamaz ya da bu yolla asılsız haber yayılamaz." hükmünü içerdiği de hatırlatıldı.

FATİH PORTAKAL PAYLAŞIMINDA NE DEMİŞTİ?

FOX TV ana haber sunucusu Fatih Portakal, Twitter hesabından yayınladığı mesajında, "Tekalifi Milliye hatırlatılıp 'zor günlerden geçiyoruz' denilerek mevduatı veya tasarrufu olanlardan para istenmesin bir de! Korona sonrası ödeyelim derlermiş bir de! Olmaz olmaz diyemiyorum maalesef!" ifadelerine yer vermişti.