İstanbul 11°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
93880
ALTIN
357.118
DOLAR
6.7124
STERLİN
8.2794
EURO
7.2967

Fatih Portakal'dan olay paylaşım! Erdoğan ve BDDK suç duyurusunda bulundu

FOX TV ana haber sunucusu Fatih Portakal'ın Twitter hesabından yaptığı bir paylaşım üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BDDK, suç duyurusunda bulundular.

07 Nisan 2020 Salı 11:07
Fatih Portakal'dan olay paylaşım! Erdoğan ve BDDK suç duyurusunda bulundu

Cumnhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), FOX TV ana haber sunucusu Fatih Portakal hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusuna ise sosyal medya üzerinden bankacılık ve finans sistemine yönelik gerçeğe aykırı ve maksatlı ifadeler paylaştığı gerekçe olarak gösterildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel, söz konuus suç duyrusuyla ilgilş yaptığı yazılı açıklamada, bugün kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milli dayanışmanın önemini vurguladığı, gönüllülük esasına dayalı kampanyaya olarak gösterilen teveccühten bahsettiği ve tarihsel bir örneklik olarak Tekalif-i Milliye Kanunu'ndan sunduğunu kaydederek; haber programı sunucusu Fatih Portakal hakkında, Twitter hesabı üzerinden paylaştığı ileti ile suçlama kastıyla yayın yoluyla müvekkil Recep Tayyip Erdoğan'a karşı hakareti sebebiyle, Türk Ceza Kanunu'nun 299/1-2. maddesinde hükmü bulunan 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçu ve resen belirlenecek suçlar gereğince soruşturma yapılıp hakkında kamu davası açılması istendiğini belirtti.

Şüpheli tarafından Erdoğan'ın milli dayanışma kavramını vurguladığı kamuoyu duyurusunda konuşmaların kasten çarpıtıldığı belirtildiği ve BDDK ile birlikte savcılığa sunulan suç duyrusunda 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'bankacılık kanununa muhalefet' suçlarından yargılanması talep edildi. 

BDDK, ise söz konusu suç duyrusunda gerekçesini sunucu Fatih Portakal'ın, sosyal medyadan bankacılık ve finans sistemine yönelik gerçeğe aykırı ve maksatlı ifadeler paylaştığı gerekçe gösterdi ve Hukuk İşleri Daire Başkanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, sunucu Fatih Portakal'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bankacılık ve finans sistemine yönelik gerçeğe aykırı ve maksatlı ifadelere yer verildiğinin görüldüğü kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun, "İtibarın korunması" başlıklı 74. maddesinin, "Basın yayın ve benzeri araçlarla bir bankanın itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olunamaz ya da bu yolla asılsız haber yayılamaz." hükmünü içerdiği de hatırlatıldı.

FATİH PORTAKAL PAYLAŞIMINDA NE DEMİŞTİ?

FOX TV ana haber sunucusu Fatih Portakal, Twitter hesabından yayınladığı mesajında, "Tekalifi Milliye hatırlatılıp 'zor günlerden geçiyoruz' denilerek mevduatı veya tasarrufu olanlardan para istenmesin bir de! Korona sonrası ödeyelim derlermiş bir de! Olmaz olmaz diyemiyorum maalesef!" ifadelerine yer vermişti.

Fatih Portakal'dan olay paylaşım! Erdoğan ve BDDK suç duyurusunda bulundu

Anahtar Kelimeler:
BDDKCumhurbaşkanı ErdoğanFatih PortakalSuç Duyurusu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sınır ötesinde teröre geçit yok! TSK Suriye bölgesinde 9 PKK/YPG'li teröristin öldürüldüğünü açıkladı
Sınır ötesinde teröre geçit yok! TSK Suriye bölgesinde 9 PKK/YPG'li teröristin öldürüldüğünü açıkladı
Yasağa rağmen kızıyla dışarı çıkan kadından şaşırtan sözler!
Yasağa rağmen kızıyla dışarı çıkan kadından şaşırtan sözler!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Tekalifi Milliye emirleri nedir? Hangi amacı taşır?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Tekalifi Milliye emirleri nedir? Hangi amacı taşır?
Erdoğan'dan kritik açıklamalar:"Parayla maske satışını yasaklıyoruz"
Erdoğan'dan kritik açıklamalar:"Parayla maske satışını yasaklıyoruz"
TBMM Başkanı Şentop'tan 23 Nisan'da İstiklal Marşı okuma çağrısı
TBMM Başkanı Şentop'tan 23 Nisan'da İstiklal Marşı okuma çağrısı
19 yaşında hemşirelik öğrencisinin ölümü yakınlarını yasa boğdu
19 yaşında hemşirelik öğrencisinin ölümü yakınlarını yasa boğdu

Popüler Haberler

Ziraat otomatik BES iptali işlemleri nelerdir? Ziraat Bireysel Emeklilik cayma ve iptal işlemleri
Yemekteyiz neden yok, bitiyor mu? Yayından mı kaldırıldı mı, yeni bölümler ne zaman başlayacak?
La Casa De Papel 5. sezon onay aldı mı? La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanır?
Türkiye geneli il il koronavirüs vaka sayısı! Korona virüs ülke geneli son durum bilgileri!
Ketoral şampuan nedir? fiyatı ne kadardır? Ketoral şampuan ne için kullanılır?
Emekli sandığı hizmet dökümü sorgulama nasıl yapılır? E-devlet ile emekli sandığı hizmet dökümü sorgulama
Bimde 10 Nisan – 17 Nisan 2020 aktüel indirimli ürünler kampanya kataloğu
Ziraat Bankası 0.79 faizli konut ve ihtiyaç kredisi koşulları ve detayları
Çukur yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Çocuklarla evde neler oynanabilir, evde oynanacak oyunlar nelerdir?
Bankalar konut kredilerini yüzde kaç faizle erteliyor? Banka konut kredisi erteleme faizleri
Arka Sokaklar yeni bölüm neden yayınlanmadı, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Arka Sokaklar neden yok?
2020 Fen liseleri giriş taban puanları
Aylık 5 bin TL altında geliri olanlara Temel İhtiyaç Desteği kredisi alma şartları neler? Kimler başvurabilir?
Özel araç ile şehirler arası yolculuklara kısıtlama veya yasak var mı?
Netlifx Aşk 101 ne zaman başlıyor? Aşk 101 konusu nedir, oyuncuları ve fragmanı
Açık Kapı yardım başvurusu nedir, başvurusu nasıl yapılır? Açık Kapı yardım başvurusu şartları ve sonuçları nereden öğrenilir?
Gelirim yok çalışmıyorum devlet yardım yapar mı? Geliri olmayana devlet yardım başvuru şartları
Maske satışı yasak mı? Maske satışı yasağı kararı kimleri kapsıyor?
Zoom hesabı tamamen nasıl silinir? Zoom hesap silme ve iptal etme işlemleri
Günlük burç yorumları 7 Nisan 2020 Salı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.