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Fatih Portakal hakkında iddianame hazırlandı; 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak

FOX TV ana haber sunucusu Fatih Portakal hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bankacılık Kanunu’nu ihlalden Portakal'a 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

30 Nisan 2020 Perşembe 13:39
Fatih Portakal hakkında iddianame hazırlandı; 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak

Gazeteci ve aynı zamanda FOX TV ana haber bülteni sunucusu Fatih Portakal, hakkında Bankacılık Kanunu’nun 74’üncü maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı. Fatih  Portakal’ın sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı bir mesaj üzerine Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan suç duyurusunda bulunması üzerine başlatılan soruştuma kapsamında Portakal hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı.

Hakkında soruşturma başlatılan Portakal’ın suç duyurusuna konu olan paylaşımı “Tekalifi Milliye hatırlatılıp ‘zor günlerden geçiyoruz’ denilerek mevduatı veya tasarrufu olanlardan para istenmesin bir de! Korona sonrası ödeyelim derlermiş bir de! Olmaz olmaz diyemiyorum maalesef!” ifadelerin içermesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Portakal’ın paylaşımının bankalarda mevduatı veya tasarrufu bulunan mudilerin paralarının devlet tarafından koronavirüsü salgını bahane edilerek istenebileceğine, salgın sonrası ise geri ödenebileceğine yönelik algı ve kanaat oluşturmaya yönelik olduğu değerlendirilmesini ön gördü.

Soruşturma kapsamında ayrıca Portakal’ın şikayete konu twitter linkine İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği’nin 8 Nisan tarihinde erişimin engellenmesi kararı verildiği de iddianamede belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının gazeteci Fatih Portakal hakkında hazırladığı iddianamesinde; Türkiye’nin Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen Kovid-19 ile yaptığı mücadele ortamı içinde yaptığına dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

"Bankacılık Kanunu 74’ncü madde gerekçesi ve ülkemizin Covid-19 ile yaptığı mücadele ortamı dikkate alındığında, şüphelinin yaptığı paylaşımın bankalarda mevduatı ve tasarrufu bulunan mudilerin paralarını devlet tarafından korona virüs salgını bahane edilerek istenebileceğine, salgın sonrası ise geri ödenebileceğine yönelik algı ve kanaat oluşturmaya yönelik olduğu kanaatine varılmıştır.

5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun “İtibarın Korunması” başlıklı 74’üncü maddesi gereğince “Bu Kanunun 74’üncü maddesine aykırı davrananlar bir yıldan üç yıla kadar hapis ve 2 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Fiil sonucu özel veya kamusal bir zarar doğarsa verilebilecek ceza altıda bir oranında artırılarak hükmolunur."

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