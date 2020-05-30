Fatih'te yasak günü pazar kuran esnafa ceza yağdı

İstanbul Fatih'te sokağa çıkma kısıtlamasının ihlal eden ve 2'si seyyar ve 1'i pazarcı olan 3 esnaf polis ve zabıta ekiplerine ihbar edildi. Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulamaya alınan sokağa çıkma kısıtlamasında araçlarında ve kurdukları tezgahta sebze-meyve satan pazarcılar belirtilen adrese gelen Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri ile Fatih Belediyesi Zabıta ekipleriekipler tarafından yakalandı.

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek kuralları hiçe sayan 3 esnafa polis ve zabıta ekipleri pazarcılara kabahatlar kanunu ihlal ettikleri için kişi başı 3 bin 180 lira, zabıta ekipleri de 392'şer lirakesti. Her hafta pazar kuran pazarcının da ruhsatı da Zabıta ekipleri tarafından iptal edildi.

Toplamda 10 bin 716 lira cezai işlem uygulanan esnafların polise karşı kendilerine savunmaları da oldukça fazla şaşırttı. Pazar arabasıyla yakalanan esnaf ceza kesildikten sonra cebindeki paraları göstererek, "Fark etmez öderiz sıkıntı yok balya burada. Yasak olduğunu biliyoruz ama her gün açıyorlar buraya" diye yanıt verirken diğer esnafında "Evimizin önü. Mal vardı yanmasın diye açtık. Aykırı davranıyormuşuz gibi ama burada mesele mal yanmasın ziyan olamasın. Dün pazar iş yapmadı o yüzden çıktık. Tezgah kurduk ama ille bir şeyin üzerine koyacağız malları. Ne kadar ceza kesecekler bilmiyorum, kesmezler umarım ihtar verirler" dediği belirtildi. Zabıta ekipleri 3 pazarcının da mallarını tekrar araçlarına yüklemelerini istedi ve mallarını alan pazarcılar caddeden ayrılarak evlerinin yolunu tuttu.