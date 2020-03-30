İstanbul 15°
kapalı
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
87971
ALTIN
342.122
DOLAR
6.5726
STERLİN
8.1589
EURO
7.2519

Fatih Terim'den iyi haber! Taburcu oldu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim hastaneden taburcu edildi. Hastaneden yapılan açıklamada Fatih Terim'in son yapılan korona virüsü testinin yine pozitif çıktığı ancak klinik bulgularının bitmesi sebebiyle evinde karantina altında tedavisine devam edeceği belirtildi.

30 Mart 2020 Pazartesi 14:31
Fatih Terim'den iyi haber! Taburcu oldu

Geçtiğimiz günlerde korona virüs salgınan yakalanan Fatih Terim hastaneye yatırılmıştır. Hastane'den Terim'in taburcu edildiği haberi geldi.

Hastaneden yapılan açıklama şu şekilde:

"23 Mart 2020 tarihinde Covid-19 teşhisi ile hastanemize yatan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bugün yapılan kan ve tomografi tetkikleri sonucu, tedavisini gerçekleştiren Prof. DR. Ferah Ece başkanlığındaki uzman hekimlerimizden oluşan komisyon kararı ile hastanemizden taburcu edilmiştir. Hastamızın, Sağlık Bakanlığı tedavi ve takip protokolü çerçevesinde hastanede bulunduğu 7 gün sonrasında her ne kadar testi halen pozitif olsa da klinik bulgularındaki iyileşme ile tedavisinin kalan kısmını evinde sürdürmesi ve gerekli olması halinde tekrar hastanemize gelmesi uygun bulunmuştur. Hastamız, 14 gün süreyle kendisi ve sevdikleri için evinde karantina uygulamasına devam edecektir. Sayın Terim ve bu hastalıkla mücadele eden tüm hastalara geçmiş olsun dileklerimizle."

Son Güncelleme: 30.03.2020 15:28
Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karantina sürecinde ev partisi düzenleyenlere 2 ay ev hapsi!
Karantina sürecinde ev partisi düzenleyenlere 2 ay ev hapsi!
Çorum'un Oyaca köyü ile Kars'ın 3 köyü karantinaya alındı
Çorum'un Oyaca köyü ile Kars'ın 3 köyü karantinaya alındı
Çankırı'da bir köye karantina nedeniyle giriş çıkışlar kapatıldı
Çankırı'da bir köye karantina nedeniyle giriş çıkışlar kapatıldı
Adalet bakanın'dan duruşmalar ile ilgili önemli karar!
Adalet bakanın'dan duruşmalar ile ilgili önemli karar!
600 yataklı Okmeydanı Hastanesi karantina nedeniyle 1 ay erken açıldı
600 yataklı Okmeydanı Hastanesi karantina nedeniyle 1 ay erken açıldı
PKK'ya şok! Sözde komite üyesi öldürüldü
PKK'ya şok! Sözde komite üyesi öldürüldü

Popüler Haberler

Kalitesiz yakıt filitresi kullanımı araçta ne hasar yapar, neye yol açar?
Çukur Arık Böke Erdenet kimdir? Gerçek adı nedir? Barış Arduç'da kaç bölüm kalacak?
Kara listede olanlar için kredi çekebilme yöntemleri
Gelinim Mutfakta yeni yarışmacı Neslihan kimdir?
Instagram’da en kolay video nasıl indirilir?
Günlük burç yorumları 31 Mart 2020 Salı - Burcunuza göre yeni günde sizi neler bekliyor?
Jennifer Grout kimdir? Ayete’l Kürsi okuyarak gündem olan ABD’li şarkıcı hakkında bilgiler
e-Devlet askerlik durum belgesi alma ve sorgulama işlemleri
Meme Küçültme ameliyatı sonrası dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Meme küçültmeden sonra emzirmek mümkün mü?
Gelinim Mutfakta Elif neden yok, yarışmaya neden gelmedi? Elif yarışmaya geri gelecek mi?
SOCAR iş başvurusu nasıl yapılır? SOCAR kime aittir?
Seksenler dizisi tekrar bölümleri ne zaman hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?
Mucize Doktor bitiyor mu, final mi yapacak? Mucize Doktor final söylentileri neden ve nasıl çıktı?
Koronavirüs testi hangi ilde nerede, hangi hastanelerde yapılıyor? İşte Şehirler ve hastaneler listesi
Çukur 23 Mart neden yayınlanmıyor? Çukur yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Çukur 23 Mart 2020 var mı ?
Evde bakım maaşı alabilmek için gelir kriteri nedir? 2020 Evde bakım maaşı şartları
Yükselen burç nedir, nasıl hesaplanır? Yükselen burcun kişinin karakteri ve yetenekleri üzerinde etkileri
Gelinim Mutfakta Ezgi neden yok, Ezgi bu hafta neden gelmedi, geri gelecek mi?
Fındık fiyatları ne kadar? 30 Mart Pazartesi il il güncel fındık fiyatları
İşaret dili çevirmeni olmak için ne okumak lazım, nasıl olunur?
Entübe hasta ne demektir, hangi hastalar entübe hasta kapsamındadır? Entübe hasta tedavisi nasıl olur?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.