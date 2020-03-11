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Feci kaza! 2'si uzman onbaşı 3 ölü !

Konya'da meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerden 2'sinin uzman onbaşı olduğu öğrenildi.

11 Mart 2020 Çarşamba 23:47
Feci kaza! 2'si uzman onbaşı 3 ölü !

Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü. Ali Genç (21) yönetimindeki 46 VM 298 plakalı otomobil, Konya-Beyşehir yolu Akyokuş mevkisinde Reyhan Uçar (50) idaresindeki 42 AFJ 888 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobiller hurdaya dönerken sürücü Reyhan Uçar ile diğer otomobilin sürücüsü Uzman Onbaşı Ali Genç ile araçtaki meslektaşı Uzman Onbaşı Mücahit Öktem (26) yaşamını yitirdi. Yaşamını yitiren 3 kişinin cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anahtar Kelimeler:
Trafik KazasıKonya
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