Feci kaza! Kamyon ile motosiklet çarpıştı! 1 ölü, 1 yaralı

Feci kaza sabah saatlerinde İzmir,ödemiş ilçesinde meydana geldi.İddialara göre Harun Çavdar ve arkadaşı yolda motosiklet ile seyir halinde giderken T.B. yönetimindeki bir kamyon ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Çavdar ile motosikletteki yolcu Mehmet Ali Y. sürüklenirken, kamyon sürücüsü T.B. olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

Ağır yaralandıkları belirlenen Çavdar, ambulansla Tire Devlet Hastanesi´ne, Mehmet Ali Y. ise Ödemiş Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Çavdar, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Mehmet Ali Y.'nin tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaçan kamyon sürücüsü T.B. ise Ödemiş-Kiraz karayolunda yakalanarak gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.