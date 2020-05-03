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Feci kaza! Kamyon ile motosiklet çarpıştı! 1 ölü, 1 yaralı

Üzücü kaza İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana geldi. Yolda seyir haline olan motosiklet ile kamyon çarpıştı.Kamyon sürücü olay yerinden kaçarken motosikletli genç feci şekilde hayatı kaybetti.

03 Mayıs 2020 Pazar 19:43
Feci kaza! Kamyon ile motosiklet çarpıştı! 1 ölü, 1 yaralı

Feci kaza sabah saatlerinde İzmir,ödemiş ilçesinde meydana geldi.İddialara göre Harun Çavdar ve arkadaşı yolda motosiklet ile seyir halinde giderken T.B. yönetimindeki bir kamyon ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Çavdar ile motosikletteki yolcu Mehmet Ali Y. sürüklenirken, kamyon sürücüsü T.B. olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN GENÇ SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralandıkları belirlenen Çavdar, ambulansla Tire Devlet Hastanesi´ne, Mehmet Ali Y. ise Ödemiş Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Çavdar, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Mehmet Ali Y.'nin tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaçan kamyon sürücüsü T.B. ise Ödemiş-Kiraz karayolunda yakalanarak gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anahtar Kelimeler:
İzmirödemiş Motosikler Kazası
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