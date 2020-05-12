Ferdi Tayfur böbrek nakli oldu! Usta sanatçının sağlık durumu nasıl?

Mustafa Ünal, "Şarkıları ve beyefendi kişiliğiyle gönlümüzde ayrı bir yeri olan Sayın Ferdi Tayfur Bey'e geçmiş olsun diyorum. Dilerse kendisini Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezimizde misafir edip, gerekli tedaviyi uygulamaktan memnuniyet duyarız" şeklinde bir paylaşımla Ferdi Tayfur'u Antalya’yadavet etti. Ancak usta isim tedavi için Özel Medical Park Antalya Hastane Kompleksi'ni tercih etti.

Tayfur'un 25 Nisan'da Antalya’yagelmesi üzerine gerekli tetkikler yapıldı. 29 Nisan'da oğlu Timur Turanbayburt'un bir böbreği kendisine nakledildi.

Medical Park Antalya Organ Nakli Merkezi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alper Demirbaş ve ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyonun başarıyla gerçekleştiği ve Tayfur’untaburcu edildiği öğrenildi. DHA tarafından Sağlık durumu gayet iyi olan usta ismin kan değerlerinin normale döndüğü ve önümüzdeki hafta Marmaris'teki çiftliğine döneceği belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2020, 13:02