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Filiz Tekin'in organlarından birini alan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

İzmir'e bağlı Ödemiş ilçesinde eşi tarafından öldüresiye dövüldükten sonra hayatını kaybeden Filiz Tekin'in organlarının takıldığı hastalarda hayatlarını kaybettiler. İki hastanın organ nakli olduktan sonra ölüm haberlerinin gelmesinin ardından ardından organ nakli olan üçünü kişi de yaşamını yitirdi.

08 Ocak 2020 Çarşamba 19:10
Filiz Tekin'in organlarından birini alan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

İzmir'in Ödemiş ilçesinde eşi tarafından darp edildikten sonra ağır yaralanan ve tedavi olduğu hastanede hayatını kaybeden Filiz Tekin'in organları bağışlanmıştı. 2 çocuk annesi 38 yaşındaki Filiz Tekin'in 15 Aralık 2019 tarihinde hayatını kaybetmesinin ardından 2 böbreği Münire İnanç ve Ali Uslu’ya, karaciğeri ise Arife Aykut’a nakledildi. Nakil ameliyatı gerçekleştirildikten sonra hastaneden yapılan açıklamada Münire İnanç ve Arife Aykut'un hayatlarını kaybettiği bilgisi paylaşıldı. Hastane yönetimi böbrek nakliolan diğer hasta Ali Uslu'nun yoğun bakımda tedavisinin devam ettiğini bildirmişti.

Yoğun bakımda yatan Ali Uslu’dan da acı haber geldi ve 61 yaşındaki adam Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ali Uslu'nun eşi Meral Uslu ise ölüm haberini aldıktan sonra yaptığı açıklamada, 15 Aralık'taki böbrek nakli gerçekleştirildikten sonra sonra servisteyken fenalaştığını ve 28 Aralık'ta bilincini kaybetmeye başladığı anlaşılınca yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığını söyleyerek, "Bir hata, yanlış var ama nereden olduğunun ortaya çıkmasını istiyoruz. 3 haftada peş peşe hastalar hayatını kaybetti. Savcılığa suç duyurusunda bulunduk." diye konuştu.

Yaşanan bu peş peşe ölümlerin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği ise yazılı bir açıklama yaptı. Başhekimlik tarafından yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

"Üniversite hastanemizde 15 Aralık 2019 tarihinde beyin ölümü gerçekleşen Filiz Tekin'in ailesi tarafından bağışlanan organları, gerekli tahlil ve testlerin yapılmasının ardından Sağlık Bakanlığı tarafından da alınan onayla uygun hastalara nakledilmiştir. Nakil yapılan üç hastamız, sağlık durumlarının ağırlaşması üzerine yoğun bakım ünitesine alınmıştır. İki hastamız, tüm müdahalelerimize rağmen geçtiğimiz hafta yaşamını yitirmiştir.

Yoğun bakım ünitemizde tedavisi süren üçüncü hastamız, tüm imkanlarımızı seferber etmemize rağmen bugün hayatını kaybetmiştir. Nakil süreci başarılı geçmesine rağmen hastalarımızı henüz belirleyemediğimiz bir nedenle kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bu süreçte rektörlüğümüz tarafından başlatılan inceleme devam etmektedir.

Yapılan ilk incelemelerde, nakil öncesi, nakil aşaması ve nakil sonrasında izlenen tüm yolların prosedürlere uygun olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte konuyla ilgili incelemeler devam etmektedir. Kesin neticelere ulaşıldığında kamuoyuyla paylaşılacaktır."

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İzmirEge üniversitesiFiliz TekinOrgan Nakli
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