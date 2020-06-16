Firari Can Dündar'ın radyo ve internet yayını erişime kapatıldı

MİT tırları davasında firari sanık Can Dündar’ın intenet yayını ‘’Özgürüz Radyo’’ ile ‘’ozguruz20.org’’ intenet sayfaları RTÜK’ün girişimleriyle mahkeme kararı üzerine erişime kapatıldı.
Havuzu molozlarla doldurulmuştu
Firari sanık Dündar’ın eşine ait olduğu belirlenen Muğla’nın Bodrum ilçesindeki villanın imara aykırı bölümlerinde yıkımlar başladı. Hazine arazisindeki havuz içerisine havuz, molozlarla kapatıldı. Havuz çevresindeki beton, iki kat betonarme bina ile çardak da yıkıldı.
Son Güncelleme: 16.06.2020 19:31