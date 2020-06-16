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Firari Can Dündar'ın radyo ve internet yayını erişime kapatıldı

MİT tırları davası firari sanığı Can Dündar'ın radyo ve internet yayını RTÜK tarafından erişime kapatıldı. RTÜK tarafından Özgürüz Radyo ve ''ozguruz20.org.'' internet sayfalarının erişimi kapatıldı.

16 Haziran 2020 Salı 19:31
Firari Can Dündar'ın radyo ve internet yayını erişime kapatıldı
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MİT tırları davasında firari sanık Can Dündar’ın intenet yayını ‘’Özgürüz Radyo’’ ile ‘’ozguruz20.org’’ intenet sayfaları RTÜK’ün girişimleriyle mahkeme kararı üzerine erişime kapatıldı.


RTÜK tarafından yapılan açıklamalarda intenet yayını yapan radyo ve televizyonların düzenlenip denetlenmesi görevi Kurula verilip İzleme ve Değerlendirme Dairesi tarafından kaçak yayınlar takip edilmeye başlandı.

Havuzu molozlarla doldurulmuştu

Firari sanık Dündar’ın eşine ait olduğu belirlenen Muğla’nın Bodrum ilçesindeki villanın imara aykırı bölümlerinde yıkımlar başladı. Hazine arazisindeki havuz içerisine havuz, molozlarla kapatıldı. Havuz çevresindeki beton, iki kat betonarme bina ile çardak da yıkıldı.


Son Güncelleme: 16.06.2020 19:31
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