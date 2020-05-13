Flaş iddia... Epic Games, GTA 5'i ücretsiz olarak erişime açacak!

Rockstar Games'in 2013 yılında piyasaya sürdüğü GTA 5 hakkında flaş bir iddia gündeme oturdu. İddialara göre Epic Games, GTA 5'i ücretsiz olarak erişime açacak.

Flaş iddia... Epic Games, GTA 5'i ücretsiz olarak erişime açacak!
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Rockstar Games tarafından piyasaya sürülen en çok ilgi çeken oyunlar arasında yer alan GTA 5, şuana kadar milyonlarca kez satın alınarak başarısını ortaya koymuştu. 2013 yılında Rockstar Games’in piyasaya sürdüğü GTA 5, dünyanın en fazla satan oyunlar listesi zirvesini zorladı ve piyasaya sürülüşü üzerinden yıllar geçmesine rağmen halen satışlarını artırmayı sürdürüyor.

GTA 5, oyun başında vakit geçiren binlerce kişi tarafından kısa süre içerisinde satın alınmıştı. Yayınlanan verilerde oyun 100 milyondan fazla kopya sattı ve bu süreçte GTA 5 çeşitli güncellemeler yayınlamaktadır.

Kampanyada kısıtlamalar olmayacak

Atılan iddialara göre Epic Games GTA 5’i ücretsiz olarak erişime açacak. Kaynaklara göre Epic Games, GTA 5 kısıtlama yapmazken online sürüm de dahil olmak üzere bütün modlara, öğelere ücretsiz bir şekilde erişilebilecek.

Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2020, 20:54

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