Canlı yayına damgasını vuran anlarda Fransız bakan bir anda dengesini kaybedip elindeki telefonu yere düşürünce olanlar oldu. Canlı yayında yaşanan bu talihsiz hadiseyle karşı karşıya kalan spiker büyük bir şaşkınlık yaşasa da canlı yayına devam etti.Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2020, 20:40
Fransa Milli Eğitim Bakanı canlı yayına tuvaletten bağlandı
Fransa Milli Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer, canlı yayına tuvaletten bağlandı. Bakan Blanquer'in telefonu elinden kayıp düşünce Bakan'ın uygunsuz görüntüleri canlı yayına yansıdı.
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