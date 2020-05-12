Fransa Milli Eğitim Bakanı canlı yayına tuvaletten bağlandı

Fransa Milli Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer, canlı yayına tuvaletten bağlandı. Bakan Blanquer'in telefonu elinden kayıp düşünce Bakan'ın uygunsuz görüntüleri canlı yayına yansıdı.

Fransa Milli Eğitim Bakanı canlı yayına tuvaletten bağlandı
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Fransa Milli Eğitim Bakanı klozet üzerinden yaptığı canlı yayınla bir anda dünya genelinde alay konusu oldu. Bakan Jean-Michel Blanquer canlı yayın sırasında cep telefonunu düşürdü ve tuvalette pantolonsuz bir şekilde klozet üzerinde yakalandı ve Blanquer’in çıkardığı sesler de büyük bir yankı uyandırdı.

Canlı yayına damgasını vuran anlarda Fransız bakan bir anda dengesini kaybedip elindeki telefonu yere düşürünce olanlar oldu. Canlı yayında yaşanan bu talihsiz hadiseyle karşı karşıya kalan spiker büyük bir şaşkınlık yaşasa da canlı yayına devam etti.

Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2020, 20:40

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