FSM köprü girişinde kaza yapan motosikletli ağır yaralandı

İstanbul Fatih Sultan Mehmet (FSM) köprüsünün Ankara istikameti yönünde bir kaza meydana geldi. Sabah saat 08.30 sıralarında köprü girişinde meydana gelen kazada iddialara göre kapalı kasa kamyonet sürücüsü bir anda önde aynı yönde ilerleyen, motosikletliye arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden motorsiklet sürücüsü Mahmut Necati K. önce yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı ve aynı hızla yere savruldu. Kazada ağır şekilde yaralandığı belirlene motosikletli kanlar içerisinde kaldı.

Çevrdekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekşpleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaparfkan o sırada polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri aldı. Müdahalenin ardından ambulansa alınarak hastaneye kaldırılan yaralının tedavisisinin başladığı belirtilirken motosiklet sürücüsünün hayati durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olay yerinde bir süre inceleme yapan polis, kazayla ilgili çalışma başlattı.