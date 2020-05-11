Çevrdekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekşpleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaparfkan o sırada polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri aldı. Müdahalenin ardından ambulansa alınarak hastaneye kaldırılan yaralının tedavisisinin başladığı belirtilirken motosiklet sürücüsünün hayati durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olay yerinde bir süre inceleme yapan polis, kazayla ilgili çalışma başlattı.
FSM köprü girişinde kaza yapan motosikletli ağır yaralandı
Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprü girişinde kapalı kasa bir kamyonet önünde seyir halinde olan motosikletliye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle önce bariyerlere, onun ardından yere savrulan motorsiklet sürücüsü ağır yaralandı.
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