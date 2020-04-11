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fuhuş pazarlığı yasak dinlemiyor!

Korona virüs ile mücadele kapsamında içişleri bakanlığının büyükşehirlerde aldığı sokağa çıkma yasağına rağmen Antalya'da fuhuş pazarlığı gece geç saatlerde kameralara yansıdı.

11 Nisan 2020 Cumartesi 12:13
fuhuş pazarlığı yasak dinlemiyor!

İçişleri bakanlığı korona virüs ile mücadele kapsamında dün gece saat 00.00'dan itibaen 48 saat geçerli sokağa çıkma yasağı ilan etti. İlan edilen sokağa çıkma yasağı 30 Büyükşehir ve Zonguldak için geçerli.

Ancak sokağa çıkma yasağının uygulandığı 30 büyükşehir içinde yer alan Antalya'da gün gece saat 01.00 civarında fuhuş pazalığı kameralara yansıdı.

Muratpaşa ilçesi Yener Ulusoy Bulvarı üzerindeki yaya geçidinin altında bir kadının fuhuş pazarlığı için beklediği görüldü.

Sokağa çıkma yasağına rağmen bekleyen genç kadının yanında duran bazı araç sürücüleri, pazarlık yaptı. Kadın, araçlardan birine binerek bölgeden ayrıldı.

Anahtar Kelimeler:
AntalyaFuhuş Pazarlığı
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