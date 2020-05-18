Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ameliyata alındı

Galatasaray camiası sabah saatlerinde Mustafa Cengiz’den gelen kötü haberle uyandı. Hastanede beyin ameliyatı geçiren ve kemoterapi görürken olumsuz bir reaksiyon yaşandığı ve bu sebeple mide kanaması geçiren Mustafa Cengiz’in acil ameliyata alındığı öğrenildi.

Başkan mide kanaması geçirdi!

Kulüpten açıklama geldi

Başkan Cengiz’in Nişantaşı’nda bir hastaneye götürüldüğü ve sabah saatlerinde ameliyata alındığı bildirilirken, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’un kendisini ilk ziyaret edenler arasında olduğu belirtildi.

Başkan Mustafa Cengiz’in acil olarak ameliyata alınmasından sonra Galatasaray Kulübü’nden açıklama geldi:

‘’Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz bu sabah ameliyata alınmış olup, operasyon halen devam etmektedir. Başkanımızın genel sağlık durumu hakkında gerektiği takdirde bilgilendirme yapılacaktır. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz.’’

Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2020, 14:58