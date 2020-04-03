Gazeteci Hakan Aygün hakkında suç duyurusu! Bodrum'da gözaltına alındı

Gazeteci Hakan Aygün hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusunun hemen ardından Aygün ile ilgili çıkarılan yakalama kararı ile birlikte Bodrum'da gözaltına alındığı öğrenildi. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, Gümbet İskelesi'ne bağlı olan teknesinde gözaltına alınan Hakan Aygün, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşım nedeniyle 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' ve 'Hakaret' suçlamasıyla sorgulanacağı bildirildi.

Aygün'ün teknesinde yapılan aramada ele geçirilen dizüstü bilgisayarına da incelenmek üzere el konulurken Aygün'ün 31 Mart tarihinde Twitter hesabı üzerinden 'Ey İBAN edenler' ifadesi ile yazdığı mesajı nedeniyle sorgulanacağı kaydedildi.

Diğer taraftan Emniyete götürülerek ilk sorgusu yapılan Hakan Aygün'ün ifadesinde, sosyal medya hesaplarının kendi adına olduğunu, ancak sıkıntılı paylaşımları kendisinin yapmadığını ileri sürdüğü belirtildi. Gazeteci Aygün, aynı paylaşımda, "ibanlı-imanlı" esprinin de hoşgörü ile karşılanması gerektiğini, iddia edildiği gibi dine hakaret olmadığını söylediği aktarıldı.

Bodrum'da Perşembe günü gözaltına alınan Aygün, Cuma günü savcılık ifadesinin ardından tutuklanması istemiyle Bodrum adliyesine sevk edildiği ve orada Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi uyarınca sorgulaması yapıldıktan sonra tutuklandığı bildirildi.