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Gaziantep Belediyesinin tepki gören espirili paylaşımı başkan sildirdi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabında Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunun shop yöntemi ile değiştirilmesi ve "Gaziantep'te erkeklerin durum tablosu" adı verilmesi tepkilere neden olmuştu. Belediye başkanının talimatı üzerine paylaşım kaldırıldı.

22 Nisan 2020 Çarşamba 10:48
Gaziantep Belediyesinin tepki gören espirili paylaşımı başkan sildirdi

Koronavirüs salgını nedeniyle insanların moralalerini bir nebzede yerine getirerek güldürmek isteyen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, resmi Twitter hesabından Türkiye'nin günlük koronavirüs verilerinin paylaşıldığı tabloyu photoshop yöntemi ile değiştirdi ve "Gaziantep'te erkeklerin durum tablosu" adlı bir tablo yayınladı.

Yayınlanan tabloda ise, "Bugünkü temizlik yapanların sayısı, ütü ve yemek yapanların sayısı, hamur işi yapmayı sevenlerin sayısı ve evden kovulanların sayısı" gibi ifadelere yer verilerek rakamlarla oynandı. Tablo hesap üzerinde, "La yorum bu gedişnen evin yolunu yitiricig valla arvat ne diyse onu yapıyg. Sizing evde durumlar naava?" sözleriyle paylaşıldıktan sonra paylaşım sosyal medya da beğenenlerden çok tepkilerde gördü.

Evde kal çağrıları sonrasında birçok erkeğin ev işleriyle meşgul olmasına gönderme yapılan ve cinsiyet ayrımcılığı da barındıran tablonun kritik günlerde belediyenin resmi hesabından paylaşılması ise şaşkınlık yarattı.  

Gaziantep Belediyesinin tepki gören espirili paylaşımı başkan sildirdi

Sosyal medya kullanıcıları belediyenin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşım hakkında, “Virüsle dalga geçmek de ne bileyim. Sonra ofansif mizah yapınca insanlar tutuklanıyor” ve “Bu nasıl bir üsluptur, ölenler, hasta olanlar var ve dalga geçiyorsunuz, yazık…” yorumlarında bulunurken duruma yetkililer el attı. Sosyal medyadan gelen eleştirilerin hemen ardından söz konusu paylaşım kaldırıldı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Gaziantep Büyükşehir Başkanı Fatma Şahin'in basın danışmanı Nuraydın Arıkan, yapılan paylaşımı doğruladı ve Başkan Şahin'in ve kendisinin söz konusu tweetten haberi olmadığını aktararak paylaşımın, belediyenin sosyal medya hesabıyla ilgilenen çalışanlar tarafından yapıldığını ve tweetin kaldırıldığını söyledi.

Anahtar Kelimeler:
TwitterKoronavirüs TablosuGaziantep BelediyesiFatma şahin
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