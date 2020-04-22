Gaziantep Belediyesinin tepki gören espirili paylaşımı başkan sildirdi

Koronavirüs salgını nedeniyle insanların moralalerini bir nebzede yerine getirerek güldürmek isteyen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, resmi Twitter hesabından Türkiye'nin günlük koronavirüs verilerinin paylaşıldığı tabloyu photoshop yöntemi ile değiştirdi ve "Gaziantep'te erkeklerin durum tablosu" adlı bir tablo yayınladı.

Yayınlanan tabloda ise, "Bugünkü temizlik yapanların sayısı, ütü ve yemek yapanların sayısı, hamur işi yapmayı sevenlerin sayısı ve evden kovulanların sayısı" gibi ifadelere yer verilerek rakamlarla oynandı. Tablo hesap üzerinde, "La yorum bu gedişnen evin yolunu yitiricig valla arvat ne diyse onu yapıyg. Sizing evde durumlar naava?" sözleriyle paylaşıldıktan sonra paylaşım sosyal medya da beğenenlerden çok tepkilerde gördü.

Evde kal çağrıları sonrasında birçok erkeğin ev işleriyle meşgul olmasına gönderme yapılan ve cinsiyet ayrımcılığı da barındıran tablonun kritik günlerde belediyenin resmi hesabından paylaşılması ise şaşkınlık yarattı.

Sosyal medya kullanıcıları belediyenin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşım hakkında, “Virüsle dalga geçmek de ne bileyim. Sonra ofansif mizah yapınca insanlar tutuklanıyor” ve “Bu nasıl bir üsluptur, ölenler, hasta olanlar var ve dalga geçiyorsunuz, yazık…” yorumlarında bulunurken duruma yetkililer el attı. Sosyal medyadan gelen eleştirilerin hemen ardından söz konusu paylaşım kaldırıldı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Gaziantep Büyükşehir Başkanı Fatma Şahin'in basın danışmanı Nuraydın Arıkan, yapılan paylaşımı doğruladı ve Başkan Şahin'in ve kendisinin söz konusu tweetten haberi olmadığını aktararak paylaşımın, belediyenin sosyal medya hesabıyla ilgilenen çalışanlar tarafından yapıldığını ve tweetin kaldırıldığını söyledi.